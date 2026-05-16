Una antiga pedrera del Bages acollirà un projecte europeu per recuperar biodiversitat

El projecte europeu NewLIFE4BioIslands impulsarà la creació d'illes de biodiversitat a l'antiga pedrera del Roure de Sant Vicenç de Castellet amb l'objectiu de recuperar insectes pol·linitzadors autòctons i afavorir la regeneració natural del paisatge. La iniciativa forma part del Pla de restauració d'activitats extractives de la Generalitat i vol esdevenir un model exportable a tot Europa per combatre la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat.
Un projecte europeu per regenerar espais degradats
L'antiga pedrera del Roure de Sant Vicenç de Castellet serà un dels espais catalans on es desplegarà el projecte europeu NewLIFE4BioIslands, una iniciativa centrada en la restauració ambiental d'espais degradats mitjançant la creació de les anomenades illes de biodiversitat.
Aquestes zones es defineixen com àrees d'alta riquesa biològica pensades per activar processos de regeneració natural en indrets on els mètodes convencionals de restauració són massa costosos o poc viables.
El projecte té com a objectiu científic augmentar en un 20% la diversitat de pol·linitzadors natius i incrementar-ne un 30% l'abundància, especialment en grups com les abelles, els sírfids i les papallones.
Catalunya, entre les cinc regions participants
Catalunya és una de les cinc regions europees seleccionades per participar en aquesta iniciativa, juntament amb Gran Canària, Creta i el Mont Pangeó, a Grècia, i la regió italiana del Laci.
El programa es desenvoluparà fins a l'any 2031 i pretén crear un model de restauració del paisatge reproduïble a tot Europa per fer front a la crisi climàtica i a la pèrdua de biodiversitat.
A Sant Vicenç de Castellet ja s'han iniciat les primeres actuacions a la pedrera del Roure. Aquesta setmana el municipi ha acollit una jornada de coordinació tècnica per definir els pròxims passos de la intervenció i establir les línies de treball entre les diferents entitats implicades.
Restauració ambiental i protecció dels pol·linitzadors
La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, ha destacat que el projecte és una "peça clau per millorar la qualitat ambiental i la resiliència del paisatge". Segons ha explicat, la iniciativa permetrà "afavorir la conservació de les comunitats de pol·linitzadors autòctons en un entorn que necessita una restauració específica i innovadora".
Les actuacions previstes inclouen la plantació de vegetació autòctona amb floració escalonada per garantir recursos alimentaris als insectes durant diferents períodes de l'any.
Integrat en el pla català de restauració de pedreres
La intervenció al Bages forma part del Pla de restauració d'activitats extractives 2022-2027 impulsat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Aquest programa preveu actuar en 70 pedreres i punts d'extracció d'àrids de tot Catalunya amb una inversió global de 16,5 milions d'euros.
La restauració de la pedrera del Roure es durà a terme mitjançant un encàrrec a Forestal Catalana, que treballarà coordinadament amb el CREAF.
Implicació de la comunitat local
El projecte incorpora també un component destacat de ciència ciutadana per implicar la població local en el seguiment i conservació de la biodiversitat. En el cas de Sant Vicenç de Castellet, una de les línies de treball previstes és la col·laboració amb pastors del territori perquè ajudin a mantenir les illes de biodiversitat en condicions òptimes.
Amb aquesta iniciativa, Sant Vicenç de Castellet es converteix en un dels punts de referència europeus en noves estratègies de restauració ambiental i recuperació d'espais degradats davant els efectes del canvi climàtic.