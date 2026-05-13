Alumnes de diversos instituts del Bages visiten el camp nazi de Mauthausen

Viatge educatiu als espais de deportació nazi
Un grup d'alumnes de batxillerat de diversos centres educatius del Bages ha participat aquest cap de setmana en un viatge al Memorial de Mauthausen, a Àustria, en el marc del programa educatiu impulsat per l'Associació Amical de Mauthausen.
En l'expedició hi han pres part estudiants dels instituts Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages, i Lluís de Peguera, Cal Gravat, Lacetània, Manresa SIS i Pius Font i Quer de Manresa.
Visites als memorials i homenatges
Durant l'estada, els alumnes han visitat el camp de concentració de Mauthausen i el memorial del municipi austríac, on han estat rebuts per l'alcalde de la població.
També han conegut el memorial situat prop de la casa d'Anna Pointner, l'austríaca que va amagar els negatius de les fotografies fetes per Francesc Boix i altres presoners del camp.
El grup s'ha desplaçat igualment fins al Memorial d'Ebensee, on han visitat els túnels del camp i han participat en un acte d'homenatge conjuntament amb alumnes italians.
Participació als actes internacionals
La jornada de diumenge ha inclòs la visita al memorial de Catalunya al camp de Mauthausen i la participació en els actes internacionals organitzats pel Comitè Internacional de Mauthausen.
Els estudiants també han visitat els monuments dedicats als deportats republicans espanyols i francesos. Segons recorda l'organització, al camp de Mauthausen hi van morir més d'un miler de presos catalans exiliats després de la Guerra Civil espanyola.
El viatge ha finalitzat amb una visita al Castell de Hartheim.
Preservar la memòria històrica
L'activitat forma part d'un projecte educatiu que té com a objectiu conscienciar els joves sobre les conseqüències del nazisme i preservar la memòria històrica perquè episodis com els de la Segona Guerra Mundial no es tornin a repetir.