UManresa guanya un iFest amb un projecte per detectar fake news

Un equip d'estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa ha estat un dels equips guanyadors de l'edició 2026 de l'iFest, el programa d'innovació i emprenedoria impulsat per la Generalitat de Catalunya. El reconeixement l'han obtingut amb el projecte TEMIS, una proposta per detectar fake news i combatre els discursos d'odi a les xarxes socials desenvolupada en el marc del Repte 42 Barcelona - Fundación Telefónica.
Una extensió per verificar notícies falses
L'equip guanyador està format per les estudiants Clara Coma Jaramillo, Aya Fakher Akchoure i Bithal Fakher Akchoure, totes tres de tercer curs del grau en ADE. És la primera vegada que un equip d'UManresa participa en aquesta competició.
El projecte TEMIS planteja una solució amb dues vessants. D'una banda, incorpora una extensió tecnològica que es podria integrar a plataformes digitals i xarxes socials per identificar en temps real si una notícia és falsa o no, amb una fiabilitat del 96%, segons expliquen les impulsores. L'eina també ofereix informació addicional a la persona usuària.
De l'altra, el projecte inclou una aplicació amb component social pensada per crear una comunitat de suport a persones afectades per fake news i discursos d'odi, amb espais d'acompanyament emocional i ajuda.
Les estudiants defineixen TEMIS com un projecte "fiable, empàtic, preventiu, inclusiu i transformador", orientat tant a institucions i grans plataformes com a usuaris particulars. El nom i el logotip del projecte fan referència a Temis, la deessa grega de la justícia.
Més de 240 projectes participants
L'iFest és una competició d'innovació adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys que treballen en equips per donar resposta a reptes reals plantejats per empreses i organitzacions. En aquesta edició s'hi han presentat 247 projectes, dels quals només 21 van arribar a la final.
La gran final es va celebrar aquest dilluns a Barcelona i el jurat va escollir tres equips guanyadors en cadascuna de les categories després de la defensa pública dels projectes.
Com a premi, els equips guanyadors de la categoria sènior accedeixen ara a un programa d'acceleració que inclou un viatge a Londres per continuar desenvolupant el projecte i conèixer l'ecosistema emprenedor internacional.
Un projecte sorgit a l'aula
TEMIS s'ha desenvolupat en el marc de l'assignatura d'Emprenedoria de tercer curs del grau en ADE, impartida pel degà de la Facultat de Ciències Socials, Marc Bernadich, i la docent Teresa Clotet.
Segons Bernadich, aquest reconeixement "posa en valor una manera d'entendre la formació universitària basada en l'aprenentatge a partir de reptes reals, el treball interdisciplinari i la capacitat de l'estudiantat per aplicar el coneixement acadèmic a problemàtiques socials d'actualitat". També destaca que aquesta metodologia fomenta competències com la comunicació i l'expressió oral.
Per la seva banda, Teresa Clotet assenyala que arribar a la final "ja era tot un èxit" i considera especialment rellevant haver aconseguit el premi en una edició amb projectes de gran qualitat.
Les tres estudiants també han valorat molt positivament l'experiència i asseguren sentir-se "molt contentes i orgulloses" d'haver representat UManresa. També han agraït l'acompanyament rebut durant el desenvolupament del projecte i confien poder continuar fent créixer la iniciativa en el futur.