UManresa atrau 1.300 visitants a les portes obertes amb el nou grau en Dret

UManresa ha tancat amb èxit una nova edició de les Jornades de Portes Obertes celebrades entre divendres i dissabte, amb la participació d'unes 1.300 persones. D'aquestes, 437 eren futurs estudiants interessats directament en l'oferta de graus universitaris i cicles formatius de grau superior dels àmbits de la salut, l'empresa i l'educació. Les dades representen un increment de prop del 5% respecte al curs passat i consoliden l'atractiu de l'oferta formativa de la universitat.
El nou grau en Dret, una de les grans novetats
La principal novetat d'aquesta edició ha estat la presentació del nou grau en Dret, que s'incorporarà a partir del curs 2026-2027. La titulació està pensada per donar resposta als nous reptes de les professions jurídiques i a les necessitats del teixit econòmic i social de la Catalunya Central, amb una orientació pràctica i amb especial atenció a la digitalització i a la intel·ligència artificial aplicada al sector jurídic.
El director general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet, ha destacat que "les jornades de portes obertes són una mostra clara que la nostra proposta formativa continua sent atractiva i ben valorada". Llobet també ha remarcat els resultats de les enquestes de satisfacció, amb valoracions properes al 9 sobre 10 en bona part dels aspectes analitzats.
Entre els elements més ben valorats pels assistents hi ha l'atenció rebuda, les sessions informatives, les visites guiades a les instal·lacions i els espais oberts del campus.
Visites als espais pràctics i de simulació
Les jornades han mantingut el format de dues sessions -divendres a la tarda i dissabte al matí- per facilitar l'assistència de perfils diversos i adaptar les visites als interessos dels participants.
Els futurs estudiants han pogut conèixer de primera mà les instal·lacions vinculades a cada àmbit d'estudi. En l'àrea de salut s'han visitat espais com el centre de simulació i la Clínica Universitària. En educació, els participants han conegut el Lab 0_6, l'escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy. Pel que fa als estudis d'empresa, les visites han inclòs els espais de simulació específics per a Ciències Socials i l'Àgora de l'edifici FUB2.
L'adjunta a la direcció general, Sílvia Mas, ha explicat que les portes obertes permeten mostrar "una oferta formativa sòlida, innovadora i molt connectada amb el territori". També ha destacat metodologies docents com la simulació, el treball pràctic i l'acompanyament personalitzat a l'estudiant.
Nous equipaments i ampliació de l'oferta
Les jornades també han servit per posar en valor la Clínica Odontològica Universitària, que el curs vinent començarà a acollir les pràctiques clíniques dels estudiants del grau en Odontologia.
A més, UManresa ha presentat el nou cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística, que ampliarà l'oferta del Campus Professional en l'àmbit empresarial.
Durant les portes obertes, els visitants també han pogut informar-se sobre serveis com la biblioteca universitària, les beques, els allotjaments, la mobilitat internacional o l'Escola d'Idiomes.
Aquestes han estat les segones jornades de portes obertes del curs 2025-2026. Les primeres, adreçades a estudiants internacionals, es van celebrar els dies 27 i 28 de febrer i van reunir 400 persones, 133 de les quals eren possibles futurs alumnes.