Rècord de participació al Fòrum Universitat-Empresa de la UPC Manresa

La pista poliesportiva de la UPC Manresa va acollir dimecres una nova edició del Fòrum Universitat-Empresa, que es consolida com el principal espai de connexió entre el món universitari i el teixit empresarial de la Catalunya Central.
La UPC Manresa va celebrar aquest dimecres la novena edició del Fòrum Universitat-Empresa, una jornada que va tornar a convertir el campus universitari en un punt de trobada entre estudiants, professorat i empreses. L'esdeveniment, que es va desenvolupar a la pista poliesportiva del centre, va registrar un nou rècord de participació amb la presència de 34 empreses i col·legis professionals, a més d'associacions estudiantils i altres entitats vinculades a la universitat.
La jornada es va desenvolupar entre el migdia i primera hora de la tarda i va començar amb un acte inaugural presidit pel director de la UPC Manresa, José Miguel Jiménez, i la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, Ariadna Llorens Garcia. Durant el dia, els assistents van poder participar en espais de networking, conèixer oportunitats laborals i establir contactes professionals de cara a pràctiques i futures incorporacions al mercat de treball.
Un espai consolidat de connexió entre universitat i empresa
Més de 400 estudiants de la UPC Manresa van passar pel fòrum per informar-se sobre sortides professionals, projectes empresarials i possibilitats de col·laboració amb el sector privat. El personal docent i investigador també va aprofitar la trobada per explorar noves vies de cooperació amb empreses del territori.
L'organització destaca que el fòrum s'ha consolidat com el principal espai de relació entre la universitat i les empreses de la Catalunya Central, amb una participació creixent any rere any. L'ambient festiu i el bon temps van afavorir el desenvolupament de la jornada, que es va completar amb un dinar networking entre participants i empreses.
Empreses de diversos sectors i participació estudiantil
Entre les empreses i entitats participants hi havia firmes com Airplan, AMES, Ampans, AUSA, Avinent Group, DENSO, Eurecat, La Farga, Masats, Molins, Oliva Torras, Seidor o Vilaseca, entre moltes altres. També hi van prendre part els col·legis professionals i diverses associacions estudiantils de la UPC Manresa, com Dynamics UPC Manresa, Hairpin i Synergy Racing Team.