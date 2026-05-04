UManresa obre les portes a més de 400 futurs estudiants amb novetats acadèmiques

UManresa celebrarà els dies 8 i 9 de maig una nova edició de les Jornades de Portes Obertes, a les quals ja s'han inscrit més de 400 persones interessades a conèixer l'oferta acadèmica de graus universitaris i cicles formatius de grau superior en els àmbits de la salut, l'empresa i l'educació.
Una de les principals novetats d'enguany serà la presentació del nou grau en Dret, que la Facultat de Ciències Socials incorporarà a partir del curs 2026-2027. Es tracta d'una proposta que permetrà, per primera vegada, cursar aquests estudis a la Catalunya Central sense haver-se de desplaçar fora del territori.
Una oferta adaptada als reptes actuals
El nou grau en Dret s'ha dissenyat amb l'objectiu d'adaptar la formació dels futurs professionals jurídics a les necessitats del teixit econòmic i social. El programa combinarà teoria i pràctica mitjançant metodologies actives com el debat o el mètode del cas, i inclourà la col·laboració amb empreses i professionals del sector.
Entre els trets distintius dels estudis destaca també l'aposta per la llengua catalana en l'àmbit jurídic i la incorporació de continguts vinculats a la digitalització i a l'ús de la intel·ligència artificial aplicada al dret.
Més pes de la formació pràctica en salut
En l'àmbit sanitari, el curs vinent també comportarà canvis destacats. L'estudiantat del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina reforçarà la seva formació pràctica a la Clínica Odontològica Universitària. Tot i que aquest curs ja han tingut un primer contacte amb pacients reals, serà a partir de quart quan desenvoluparan plenament la seva activitat clínica en aquest equipament.
Nou cicle de Transport i Logística
Pel que fa a la formació professional, el Campus Professional UManresa incorporarà el cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística a partir del curs 2026-2027. Aquesta titulació ampliarà l'oferta de l'àmbit d'empresa, que actualment inclou els cicles d'Administració i Finances i de Comerç Internacional.
Els estudiants d'aquests cicles podran continuar la seva formació universitària amb convalidacions en graus com el d'Administració i Direcció d'Empreses. En el cas concret del nou cicle, també s'oferirà la possibilitat de cursar-lo simultàniament amb el de Comerç Internacional i obtenir ambdues titulacions en tres anys.
Una jornada per conèixer el campus
Les Jornades de Portes Obertes començaran divendres 8 de maig a les 2 del migdia i continuaran dissabte 9 de maig de les 9 del matí a les 2. Durant aquests dies, les persones assistents podran participar en sessions informatives específiques per titulacions i visitar les instal·lacions del campus.
El recorregut inclourà equipaments com la Clínica Universitària, el centre de simulació, la biblioteca (BCUM) o la residència d'estudiants. A més, els visitants podran conversar amb estudiants, professorat i personal administratiu per resoldre dubtes sobre els estudis, les beques, l'allotjament o la vida universitària.
També s'oferirà informació sobre els cursos de l'Escola d'Idiomes i els programes de mobilitat internacional disponibles per a l'alumnat.
Segona convocatòria del curs
Aquesta serà la segona jornada de portes obertes del curs. La primera es va celebrar els dies 28 de febrer i 1 de març i estava adreçada principalment a estudiants internacionals. Aquella convocatòria va reunir 400 participants, dels quals 133 eren potencials futurs alumnes.