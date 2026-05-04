Una explosió provoca un violent incendi en un edifici de la Balconada

Un incendi en un habitatge del carrer Oleguer Miró, 6, al barri de la Balconada de Manresa, ha mobilitzat aquest dilluns a la tarda fins a vuit dotacions dels Bombers. El foc s'ha originat entre els baixos i el primer pis d'un edifici de dues plantes i ha generat moments de tensió entre els veïns.
Segons les primeres informacions, l'avís s'ha rebut quan faltaven deu minuts per a les tres de la tarda, després que se sentís una explosió a l'immoble, que hauria estat l'origen de les flames. L'incendi ha evolucionat ràpidament amb una gran virulència, fet que ha obligat a una intervenció contundent dels equips d'emergència.
Una persona atesa i veïns confinats
Com a conseqüència del succés, una persona ha hagut de ser atesa pels serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que de moment no ha transcendit ni el motiu de l'assistència ni la gravetat del seu estat. A més, dues persones que es trobaven a l'última planta de l'edifici han estat confinades a casa seva durant l'actuació per motius de seguretat.
Els Bombers han aconseguit controlar l'incendi cap a un quart de quatre de la tarda, després de vint minuts de treball intens per contenir unes flames que, segons fonts presents al lloc, eren especialment violentes.
Encara no es coneixen les causes exactes de l'explosió i del posterior incendi.