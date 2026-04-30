300 grams de cocaïna al mostrador de la seva botiga de Sant Vicenç de Castellet

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dimarts 5 de maig un veí de Sant Vicenç de Castellet acusat de traficar amb cocaïna des del seu establiment. Segons l'escrit de la Fiscalia, l'home tenia diverses quantitats de droga preparades per a la venda i diners en efectiu provinents d'operacions anteriors. El ministeri públic sol·licita una pena de 4 anys i 2 mesos de presó, a més d'una multa de 43.000 euros.
La Fiscalia situa els fets en un establiment del municipi
Segons el relat del ministeri públic, els fets es remunten al 6 de maig de 2022, cap a dos quarts de tres de la tarda. L'acusat hauria guardat al seu establiment diverses quantitats de substància estupefaent amb la intenció de destinar-la a la venda. En concret, duia a sobre 21 paperines amb una substància en pols i roca que, un cop analitzada, es va identificar com a cocaïna barrejada amb altres components. El pes total era de poc més de 10 grams, amb una puresa elevada.
També tenia una quantitat més gran al mostrador
A més de les paperines, la Fiscalia indica que en un calaix del mostrador es va localitzar una bossa amb una quantitat molt superior de cocaïna, amb un pes proper als 300 grams. Segons l'anàlisi, la substància presentava un alt grau de puresa.
El valor total de la droga intervinguda al mercat il·lícit s'estima en més de 14.300 euros, segons la valoració oficial corresponent al primer semestre del 2022.
Diners en efectiu presumptament procedents de vendes
En el moment de la intervenció, l'acusat també portava a sobre 575 euros en efectiu, en diversos bitllets, que segons la Fiscalia procedirien de vendes anteriors de la mateixa substància.
Petició de presó i multa econòmica
El ministeri públic considera que els fets constitueixen un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues que causen greu dany a la salut. Per aquest motiu, sol·licita una pena de 4 anys i 2 mesos de presó. A més, demana una multa de 43.000 euros, amb responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament, així com el decomís i destrucció de la droga intervinguda i dels diners localitzats.