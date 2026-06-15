Gossos tornarà als escenaris el 2027 per celebrar els 20 anys de «Corren»

La banda manresana Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única de dotze concerts per celebrar els 20 anys de Corren, una de les cançons més emblemàtiques de la música catalana contemporània. La reunió de la banda manresana serà puntual i tindrà caràcter commemoratiu, sense que impliqui una reactivació estable del projecte.
Un retrobament excepcional amb el públic
La gira, batejada com a 20 anys de Corren, servirà per commemorar l'aniversari d'una cançó que, des de la seva publicació el 2007, ha esdevingut un autèntic himne generacional. El retorn de Gossos es materialitzarà en una dotzena de concerts exclusius repartits al llarg del 2027, concebuts com una celebració de la trajectòria d'un dels grups més destacats de la música catalana de les darreres dècades.
El repertori tindrà com a eix central el disc Oxigen, del qual forma part Corren, interpretada conjuntament amb Macaco. A més de la cançó que dona sentit a la gira, els concerts recuperaran alguns dels temes més representatius de la banda manresana, com El camí, Deixa't portar, Nit trista de Patum o Nits de glòria.
Tampoc hi faltaran altres peces imprescindibles del seu repertori, com Quan et sentis de marbre o Rera teu, que han contribuït a consolidar Gossos com una de les formacions de referència del panorama musical català.
Primer avançament al festival Sons del Món
Abans de l'inici de la gira, els seguidors tindran una única oportunitat de veure la banda en directe. Serà el pròxim 1 d'agost al Festival Sons del Món de Roses, en un concert compartit amb Lax'n'Busto.
L'actuació tindrà un fort component simbòlic, ja que ambdues formacions van coincidir en nombrosos escenaris durant els primers anys de trajectòria de Gossos. La trobada amb una de les bandes històriques del rock català, que aquest any celebra el seu 40è aniversari, es presenta com un retrobament carregat de memòria i complicitat.
L'organització ha avançat que serà després d'aquest concert quan es donaran a conèixer més detalls sobre la gira commemorativa prevista per al 2027.
Vint anys d'una cançó que ha marcat generacions
Publicada l'any 2007, Corren es va convertir ràpidament en un dels grans èxits de la música en català. La seva lletra, centrada en el pas del temps, els somnis i les oportunitats perdudes, va connectar amb diverses generacions i va traspassar l'àmbit estrictament musical per convertir-se en una peça de gran impacte emocional i cultural.
Amb milions de reproduccions acumulades i una presència constant en els concerts de la banda, la cançó s'ha mantingut viva al llarg dels anys i continua formant part de la banda sonora de moltes persones.
Per aquest motiu, Gossos ha plantejat aquest retorn com un homenatge puntual a una obra que va marcar un abans i un després en la seva carrera i que, dues dècades després, continua ocupant un lloc destacat dins la memòria musical del país.