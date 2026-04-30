Jutgen la propietària d'un bar de Sant Fruitós per estafar un ancià aprofitant que era cec

Una dona que regentava un establiment de restauració a Sant Fruitós de Bages s'enfronta a una pena de 2 anys i 3 mesos de presó per un presumpte delicte d'estafa. El cas es jutjarà el proper dimarts 5 de maig a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia també sol·licita que la processada indemnitzi la víctima amb 6.986,09 euros, quantitat que correspondria als diners que haurien estat defraudats.
Una presumpta estafa continuada aprofitant la vulnerabilitat
D'acord amb la Fiscalia, els fets es remunten entre els mesos de març i setembre de 2023, quan un home d'edat avançada amb problemes greus de visió per cataractes acudia de manera habitual a esmorzar a un bar de Sant Fruitós de Bages, regentat per l'acusada. Per pagar les consumicions, el client utilitzava la seva targeta bancària i, a causa de la seva baixa visió, facilitava el codi PIN a la responsable de l'establiment perquè pogués introduir-lo al terminal de pagament.
Segons el relat del ministeri públic, la relació de confiança generada hauria estat aprofitada per l'acusada, que entre el 30 de juny i el 30 de setembre de 2023 hauria introduït de manera reiterada imports superiors als que corresponien a les consumicions reals. D'aquesta manera, sempre segons Fiscalia, validava els cobraments amb el PIN del client i hauria obtingut un benefici econòmic indegut.
La quantitat total presumptament sostreta ascendeix a 6.986,09 euros, que haurien estat incorporats al patrimoni de l'acusada a través de l'activitat del mateix establiment.
Delicte d'estafa amb agreujant
Els fets descrits són qualificats per la Fiscalia com un delicte d'estafa, previst als articles 248 i 249 del Codi Penal. A més, el ministeri públic aprecia l'agreujant d'abús de superioritat, en considerar que l'acusada s'hauria aprofitat de la situació de vulnerabilitat de la víctima per cometre els fets.
Per aquest motiu, sol·licita una pena de 2 anys i 3 mesos de presó, així com la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i el pagament de les costes judicials.
Responsabilitat civil i paper de l'establiment
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia reclama que l'acusada indemnitzi la víctima amb els gairebé 7.000 euros presumptament defraudats, més els interessos legals corresponents. En aquest sentit, també assenyala la societat gestora de l'establiment com a responsable civil subsidiària.