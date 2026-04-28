Un camió atropella una dona de 35 anys a la carretera de Santpedor de Manresa

Una dona de 35 anys, veïna de Manresa, ha resultat ferida lleu aquest dimarts al matí després de ser atropellada per un camió a la carretera de Santpedor de la ciutat, segons ha informat la Guàrdia Urbana de Manresa.
L'accident s'ha produït poc després de les 11 del matí davant del número 212 d'aquesta via. El vehicle implicat és un camió conduït per un home de 49 anys, veí de Sant Joan de Vilatorrada, que ha resultat il·lès i ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues.
Un camió implicat en un atropellament a la carretera de Santpedor
L'accident s'ha produït a la carretera de Santpedor, a l'altura del número 212, i ha implicat un camió marca Citroën model Jumper i una vianant. Segons la informació policial, el vehicle era conduït per un home de 49 anys, que no ha patit cap ferida. La víctima és una dona de 35 anys, veïna de Manresa, que ha resultat ferida lleu a conseqüència de l'atropellament. No han transcendit més detalls sobre el seu estat ni sobre la seva evolució posterior.
El conductor del camió, amb resultat negatiu en les proves
El conductor del vehicle ha estat sotmès a les proves d'alcoholèmia i detecció de substàncies estupefaents, amb resultat negatiu en ambdós casos.