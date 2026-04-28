Els Mossos de la Catalunya Central lliuren 325 distincions per actuacions meritòries a la regió

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que li "dolen" els comentaris "totalment injustos sobre la capacitat que tenen els Mossos d'Esquadra, més enllà de garantir la seguretat ciutadana, de ser un actor cabdal i que contribueixi a la convivència i a reforçar els valors". Ho ha dit durant el Dia de les Esquadres a la Catalunya Central, en què s'han lliurat 325 felicitacions. La titular d'Interior ha dit que els Mossos són un cos "que creix any rere any, es professionalitza i està al costat de la ciutadania". També s'ha referit a la col·laboració entre cossos de seguretat i ha valorat eines com la videoprotecció, que "faciliten la feina policial". De fet, ha avançat que donen suport a aquestes iniciatives en punts on no hi ha policia.
Durant el seu discurs, Parlon ha destacat la "vocació de servei" dels Mossos que, segons ella, "va més enllà de la seva tasca quotidiana". La consellera ho ha exemplificat amb el fet que molts dels condecorats són policies que estaven "fora de servei": "Un és mosso tots els dies de l'any, estigui o no de guàrdia i treballant". En aquest sentit, la titular d'Interior ha dit que el cos de Mossos és una policia "propera i que està al costat de la ciutadania". "Per això em dol especialment com a consellera d'Interior aquests comentaris que són totalment injustos sobre la capacitat que tenen els Mossos, més enllà de garantir la seguretat ciutadana, de ser un actor cabdal i que contribueixi de forma clara a la convivència i a reforçar els valors del nostre país", ha assegurat.
En un altre ordre de coses, Parlon ha posat en valor la feina de les juntes de seguretat i la col·laboració amb forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb policies locals i vigilants municipals. A més, la consellera ha destacat la importància de les càmeres de vigilància en aquells indrets on no hi ha policia. D'altra banda, Parlon ha recordat que s'ha dotat l'Escola de Policia de "més mitjans" per "acollir promocions àmplies que ens han de permetre reforçar l'estratègia de proximitat del cos de Mossos".
Per la seva banda, el cap de la Regió Policial Central, Carles Anfruns, que ha estat l'encarregat d'inaugurar la commemoració, ha definit la Catalunya Central com un "mosaic divers" de "ciutats mitjanes i nuclis petits" amb "vies de comunicació estratègiques i espais naturals singulars". En aquest context, ha destacat Anfruns, els Mossos "són propers, coneguts i, sovint, el primer i últim suport en situacions difícils". "La Catalunya Central no és només un territori, és un sentiment que es viu i es porta a dins", ha reblat.
Anfruns ha destacat que els agents de la regió exerceixen la seva tasca "des de la proximitat" i creu que no només han de fer complir la llei sinó "també treballar en silenci perquè la convivència sigui possible i la confiança entre la ciutadania i el cos sigui cada cop més forta". "La seguretat no és només funció de la policia, és una responsabilitat col·lectiva i nosaltres en som una peça clau, però no l'única", ha destacat.
325 felicitacions i dotze medalles
Durant l'acte que s'ha celebrat a Sant Benet de Bages s'han lliurat 325 felicitacions, 301 internes i 24 d'externes. Pel que fa a les externes al cos, n'hi ha dues per a personal de l'àmbit sanitari, sis per a ciutadans i setze per membres d'altres cossos policials. També s'ha fet lliurament de cinc plaques commemoratives a l'Ajuntament de Gironella, al club de bàsquet Baxi Manresa, al Canal Taronja Osona i Moianès, a la cadena de supermercats Bon Preu - Esclat, i al restaurant de l'àrea de servei d'El Bruc, per la seva "col·laboració i bona entesa amb el cos de Mossos d'Esquadra".
Alhora també s'han lliurat dotze medalles per a la trajectòria i actuacions meritòries. En concret, s'ha entregat la medalla de bronze amb distintiu vermell a un agent en pràctiques que va resultar ferit durant una actuació policial a Calldetenes, en què un home es va atrinxerar al seu domicili i va efectuar trets contra la seva família i contra els cossos de seguretat que s'hi van desplaçar. Així mateix, s'han concedit onze medalles de bronze amb distintiu blau a agents dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central.
Entre les actuacions distingides que s'han premiat, destaca la de dos agents de l'ARRO que van salvar la vida d'una menor de dos anys que s'estava ofegant al Bruc. Segons detallen els Mossos, els agents van actuar "amb rapidesa i decisió: van agafar la criatura i li van practicar cops a l'esquena aplicant la maniobra de Heimlich". Gràcies a aquesta intervenció, van aconseguir desobstruir-li les vies respiratòries i, progressivament, la menor va recuperar la respiració i la consciència.