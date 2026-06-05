Castellbell i el Vilar estrena cinc càmeres lectores de matrícules per reforçar la seguretat

Castellbell i el Vilar ha posat en funcionament aquesta setmana les primeres cinc càmeres de videovigilància lectores de matrícules del municipi, una actuació destinada a reforçar la seguretat ciutadana i millorar la coordinació entre la Guàrdia Municipal i els Mossos d'Esquadra.
Els nous dispositius estan connectats directament a la xarxa policial dels Mossos, que podran utilitzar les imatges enregistrades en cas que es produeixin fets delinqüencials o en el marc d'investigacions relacionades amb determinats delictes.
Cinc punts estratègics del municipi
Les càmeres s'han instal·lat en diversos accessos i punts estratègics del terme municipal. Concretament, es troben a la carretera BV-1273, a l'altura del cementiri, així com als nuclis de la Bauma, el Burés, la Vall de Montserrat i la zona de Mas Enric-Can Prat.
L'objectiu és disposar d'una eina que permeti millorar el control dels accessos al municipi i facilitar les tasques de prevenció i investigació policial quan sigui necessari.
Més videovigilància en equipaments municipals
Paral·lelament, durant els darrers mesos l'Ajuntament també ha desplegat sistemes de videovigilància en diversos equipaments municipals considerats estratègics. Entre aquests espais hi ha l'edifici consistorial, les dependències de la Guàrdia Municipal, la zona esportiva i les piscines municipals.
Des del consistori es confia que aquests dispositius contribueixin a prevenir actes incívics, vandàlics o delictius, alhora que incrementin la sensació de seguretat entre la ciutadania.
Una inversió de 34.000 euros
La instal·lació conjunta de les càmeres lectores de matrícules i dels sistemes de videovigilància en equipaments municipals ha suposat una inversió de 34.000 euros.
L'actuació ha estat finançada mitjançant un crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, que ha permès fer realitat aquest projecte de millora de la seguretat al municipi.