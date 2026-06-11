L'esfondrament d'una part de la teulada del Palau Prioral alarma Monistrol de Montserrat

L'esfondrament d'una part de la teulada del Palau Prioral de Monistrol de Montserrat ha reobert el debat sobre l'estat de conservació d'un dels edificis patrimonials més destacats del municipi. La incidència, donada a conèixer per la CUP a les xarxes socials, ha provocat reaccions polítiques i ha activat els primers tràmits municipals per exigir a la propietat que actuï en un immoble catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
La CUP denuncia l'esfondrament d'una part de la coberta
La CUP de Monistrol de Montserrat ha fet públic a través de les xarxes socials l'esfondrament d'una part de la teulada del Palau Prioral, un dels edificis històrics més emblemàtics del municipi. La formació ha difós una fotografia on s'observa un important col·lapse en una zona de la coberta de l'immoble i ha advertit del deteriorament progressiu que pateix aquest element patrimonial.
En la publicació, la CUP recorda que el Palau Prioral és "un dels edificis del gòtic civil català més remarcables" i lamenta que es continuï degradant. Segons la formació, la imatge correspon a la setmana passada, moment en què es va produir l'esfondrament parcial de la teulada.
El partit reclama mesures urgents de protecció i conservació del patrimoni cultural de Monistrol de Montserrat i considera que no es pot permetre que edificis d'aquest valor històric continuïn deteriorant-se. També critica que el patrimoni local pugui arribar a situacions de degradació mentre els seus propietaris en mantenen la titularitat privada.
La denúncia de la CUP ha estat compartida i lamentada també per ERC de Monistrol de Montserrat, que ha expressat la seva preocupació per l'estat de conservació de l'edifici.
Un dels edificis més destacats del gòtic civil català
Més enllà de l'esfondrament puntual de la coberta, la preocupació rau en la importància patrimonial del Palau Prioral. Segons la fitxa de patrimoni cultural del municipi, es tracta d'un edifici construït al voltant de l'any 1340 i està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
La mateixa documentació el defineix com "un dels edificis del gòtic civil català més remarcables". L'element més singular és el seu claustre gòtic, format per una galeria d'arcs apuntats que recorda l'estructura de la Generalitat de Catalunya, amb capitells decorats amb els escuts de diferents priors.
L'edifici va ser promogut per Ramon de Vilaregut, prior del monestir de Santa Maria de Montserrat, com a residència prioral a la vila que començava a créixer al peu de la muntanya. Amb el pas dels segles, el palau va anar canviant d'usos i va acabar acollint activitats d'hostaleria i altres serveis, fet que també va comportar transformacions arquitectòniques que en van alterar parcialment la fesomia original.
La fitxa patrimonial assenyala que l'estat de conservació és regular i adverteix que la part gòtica ha quedat desfigurada per modificacions posteriors.
L'Ajuntament assegura que no coneixia l'esfondrament
L'alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras, ha explicat a Nació Manresa que l'Ajuntament no tenia constància de l'esfondrament fins aquest dimecres.
Segons ha relatat, la zona afectada no és visible des de la via pública i el consistori no havia rebut cap comunicació prèvia sobre l'incident. "Jo em vaig tenir constància dimecres al matí. En el moment que vaig tenir constància, vaig trucar a l'arquitecte municipal perquè fes les gestions oportunes al respecte", ha assegurat.
Carreras ha remarcat que la reacció municipal va ser immediata un cop van tenir coneixement dels fets. "Si no m'assabento, és que no puc fer res", ha afirmat, tot insistint que la primera trucada que va fer va ser precisament a l'arquitecte municipal per iniciar els tràmits corresponents.
L'alcaldessa ha explicat que aquest dijous mateix l'arquitecte municipal ha començat les actuacions administratives necessàries per requerir la intervenció de la propietat.
Una ordre d'execució per obligar a actuar la propietat
Segons ha avançat Carreras, l'Ajuntament preveu emetre una ordre d'execució perquè els propietaris duguin a terme les actuacions necessàries per garantir la conservació de l'immoble.
La batllessa ha explicat que la notificació podria quedar formalitzada entre aquest dijous i divendres i que inclourà un termini perquè la propietat executi les obres o actuacions que determinin els tècnics municipals.
En cas que no s'hi actuï dins el termini establert, el procediment contempla nous requeriments i possibles sancions. "Si hem d'actuar subsidiàriament ho farem", ha afirmat Carreras. L'alcaldessa també ha expressat la seva preocupació personal per l'estat de l'edifici i pel seu valor patrimonial. "Per mi és un monument això. És impressionant de maco", ha manifestat.
Al mateix temps, ha recordat les dificultats que comporta intervenir en un edifici privat protegit, especialment per a un ajuntament de dimensions reduïdes. Segons ha explicat, qualsevol actuació ha de seguir una tramitació específica i pot comportar costos econòmics elevats.
Un debat recurrent sobre la conservació del patrimoni
L'esfondrament ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la preservació del patrimoni històric de Monistrol de Montserrat. Diverses veus del municipi alerten des de fa temps del deteriorament d'alguns edificis de gran valor arquitectònic que es troben en mans privades.
En aquest sentit, es recorda que la legislació patrimonial permet als ajuntaments exigir actuacions de conservació als propietaris d'immobles protegits. També existeixen fórmules de col·laboració entre administracions i titulars privats per facilitar la restauració i preservació d'edificis d'interès històric.
La mateixa alcaldessa ha posat com a exemple el cas recent de Can Cavaller, un altre edifici del municipi on el consistori va intervenir administrativament davant problemes detectats a la coberta. Segons ha explicat, després dels requeriments municipals es van acabar executant les obres necessàries.
Ara, la prioritat se centra en avaluar l'abast exacte dels danys al Palau Prioral i evitar que l'esfondrament pugui progressar a altres parts de la coberta. La imatge difosa aquests dies mostra una obertura considerable al sostre de l'edifici, fet que incrementa el risc que les inclemències meteorològiques accelerin el deteriorament de l'estructura si no s'hi actua amb rapidesa.
Mentrestant, la incidència ha tornat a posar el focus sobre un immoble considerat una de les joies del patrimoni històric de Monistrol de Montserrat i sobre la necessitat de garantir-ne la conservació per a les generacions futures.