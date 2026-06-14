Una dona resulta ferida en ser atropellada a la cruïlla de Tudela amb Miquel Martí i Pol

Una veïna de Manresa de 44 anys ha resultat ferida aquest dissabte a la tarda després de ser atropellada per un turisme a l'avinguda Tudela.
Atropellament a l'avinguda Tudela
Una dona de 44 anys, veïna de Manresa, ha resultat ferida menys greu aquest dissabte quan faltaven 5 minuts per a 3/4 de 6 de la tarda en un atropellament registrat a la cruïlla de l'avinguda Tudela amb el carrer Miquel Martí i Pol.
Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Manresa, en l'accident s'hi ha vist implicat un turisme Hyundai i10 conduït per un home de 55 anys, veí de la ciutat.
La víctima ha estat traslladada a l'hospital
La vianant ha estat atesa inicialment al mateix lloc dels fets per personal sanitari i posteriorment ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Al vehicle també hi viatjaven dues passatgeres de 9 anys, una veïna de Manresa i una altra de Sant Fruitós de Bages, que han resultat il·leses. El conductor tampoc no ha patit cap lesió.
Negatiu en la prova d'alcoholèmia
La Guàrdia Urbana de Manresa ha practicat les proves reglamentàries d'alcoholèmia al conductor implicat en l'accident, que han donat resultat negatiu.