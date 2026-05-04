Sant Vicenç de Castellet reforça la coordinació dels cossos de seguretat

Sant Vicenç de Castellet ha celebrat aquest dilluns una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, l'òrgan de màxima coordinació en matèria de seguretat pública al municipi. La trobada, presidida per l'alcalde, ha servit per fer balanç de l'últim any i definir les línies d'actuació per als pròxims mesos, amb la participació de tots els cossos policials i d'emergències.
Balanç positiu amb una delinqüència per sota de la mitjana
La reunió ha aplegat representants dels Mossos d'Esquadra, la Policia espanyola, la Guàrdia Civil, la Policia Local, els Agents Rurals, els Bombers i Protecció Civil. Tots ells han coincidit a destacar el bon estat de la seguretat al municipi.
Segons les dades exposades, Sant Vicenç de Castellet registra 34,5 delictes per cada 1.000 habitants, una xifra que representa pràcticament la meitat de la mitjana catalana, situada en 63 delictes. Aquest indicador consolida el municipi com un entorn amb nivells de seguretat elevats.
Aquestes dades s'expliquen, en bona part, per l'aposta sostinguda per la coordinació entre cossos. En aquest sentit, durant l'últim any s'han intensificat les accions conjuntes, amb més formació compartida per unificar protocols, una gestió coordinada de la informació i la realització d'operatius conjunts per millorar la prevenció i la resposta davant incidències.
Un dels resultats més destacats d'aquesta estratègia és que s'han aconseguit aturar el 100% dels intents d'ocupacions de tipus delinqüencial detectats al municipi en els darrers dos anys i mig.
Més presència policial i nous objectius
La Junta també ha posat sobre la taula els reptes de futur en matèria de seguretat. Entre els aspectes destacats, s'ha constatat un augment significatiu de la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra al municipi durant l'últim any, fet que ha contribuït a reforçar la vigilància i la capacitat de resposta.
L'alcalde, Dani Mauriz, ha subratllat la importància d'aquest espai de coordinació institucional: "La Junta Local de Seguretat és un instrument clau en la política municipal per garantir una coordinació efectiva entre administracions i els cossos de seguretat".
Mauriz ha remarcat també que la seguretat és un repte compartit: "Des de l'Ajuntament tenim molt clar que el repte de la seguretat no es pot afrontar únicament des del consistori i, per això, cal la col·laboració de totes les administracions".
Amb aquest escenari, el municipi continuarà apostant per reforçar la coordinació, incrementar la prevenció i mantenir uns nivells de seguretat que, segons les dades actuals, es mantenen clarament per sota de la mitjana del país.