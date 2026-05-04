Es convoquen els Premis Lacetània 2026, que es lliuraran a Fonollosa

Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2026 ja estan en marxa. La nova edició del certamen, un dels més consolidats del territori, ha obert el període per presentar candidatures, amb data límit el 16 d'octubre. Enguany, la gala de lliurament tindrà lloc el 20 de novembre a l'espai cultural La Fàbrica, de Fonollosa, seguint el model itinerant que des de fa quatre anys alterna la celebració entre Manresa i altres municipis del Bages o el Moianès.
La convocatòria està impulsada per un ampli ventall d'institucions i entitats culturals del territori, entre les quals hi ha l'Ajuntament de Manresa, Amics de la Seu, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa o el diari Regió7, entre d'altres. També compta amb la col·laboració d'empreses i institucions com la FUB-UManresa, Parcir Edicions Selectes o Zenobita Edicions.
Tretze premis per reconèixer la cultura del territori
L'edició d'aquest 2026 inclou tretze guardons que abracen diferents disciplines artístiques, culturals i de recerca, amb l'objectiu de posar en valor el talent i la creativitat de la Catalunya Central.
Entre els premis convocats destaca la Beca de Recerca del Museu del Barroc de Catalunya, dotada amb 3.000 euros, que reconeix projectes vinculats a la història de l'art i la cultura de l'edat moderna a Catalunya. També es convoca el Premi Berenguer de Montagut, centrat en estudis sobre la Basílica de la Seu de Manresa, amb una dotació de 1.000 euros.
En l'àmbit de la cultura popular, el Premi del Consell Comarcal del Bages reconeix iniciatives d'entitats de la comarca amb 1.500 euros. Pel que fa a les arts escèniques, el Premi El Galliner de textos teatrals distingirà una obra dramàtica amb la possibilitat de lectura dramatitzada o residència tècnica al Kursaal.
El certamen també inclou el Premi Empremta, que reconeix trajectòries o iniciatives destacades en l'àmbit cultural, artístic o social, així com el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove, adreçat a joves d'entre 16 i 20 anys, amb premi econòmic i publicació a Regió7.
En música, el Premi Litel guardona una composició inèdita amb una sessió d'estudi professional, mentre que el Premi Magí Canyelles Ferreres reconeix treballs de recerca sobre la Catalunya Central amb 1.500 euros.
Reconeixement a la creació, la comunicació i el patrimoni
Els Premis Lacetània també posen el focus en altres àmbits culturals. El Premi Maria Matilde Almendros Carcasona distingeix trajectòries vinculades al teatre amateur, mentre que el Premi Plácido reconeix iniciatives de producció cinematogràfica relacionades amb el Bages.
En arts visuals, el Premi a la Projecció artística - Art Mural destaca la trajectòria d'un artista de la Catalunya Central amb una exposició posterior a Manresa. Pel que fa al periodisme, el Premi Regió7 de Comunicació reconeix treballs informatius sobre diverses comarques del territori.
Finalment, el Premi Revista Dovella s'adreça a joves estudiants que hagin desenvolupat treballs de recerca sobre la Catalunya Central durant el curs 2024-2025 o 2025-2026.
Un referent cultural al territori
Amb aquesta nova convocatòria, els Premis Lacetània consoliden el seu paper com a plataforma de reconeixement i impuls de la cultura a les comarques centrals de Catalunya. El certamen no només premia la creació artística, sinó que també fomenta la recerca, la divulgació i la participació de la ciutadania en la vida cultural del territori.
Les bases completes i tota la informació per presentar candidatures es poden consultar al web d'Òmnium Bages-Moianès.