La Setmana dels Geoparcs Europeus torna amb una vintena d'activitats al territori

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central celebrarà una nova edició de la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una vintena d'activitats repartides arreu del territori entre el 23 de maig i el 7 de juny. La programació inclou tallers, caminades guiades, exposicions, visites i activitats familiars obertes a tots els públics amb l'objectiu d'apropar el patrimoni geològic, natural i cultural de la Catalunya Central a la ciutadania.
La iniciativa s'emmarca en la celebració conjunta dels Geoparcs Europeus, una proposta que vol posar en valor aquests territoris reconeguts per la UNESCO pel seu patrimoni geològic excepcional i la seva vinculació amb el paisatge, la història i les tradicions locals.
Tallers, rutes i activitats familiars
La programació començarà el 23 de maig amb un taller de minerals al Centre de Visitants del Geoparc, a Sallent, on els participants podran aprendre a identificar roques i minerals característics del territori.
Durant els dies següents també s'han organitzat diverses sortides guiades, com la descoberta de l'entorn del Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, una caminada pels voltants de Sant Cugat del Racó, una ruta nocturna a Súria per conèixer la falla del Migmón i visites a la Cova de Mura i al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
La Setmana dels Geoparcs també inclourà activitats relacionades amb la biodiversitat i els coneixements tradicionals, com tallers de cosmètica natural i plantes aromàtiques, passejades botàniques i propostes vinculades a les herbes remeieres.
Biblioteques, exposicions i divulgació cultural
Les biblioteques i equipaments culturals del territori també participaran en la programació amb exposicions, tallers infantils, presentacions de contes i conferències divulgatives.
Entre les activitats previstes hi ha una exposició de dibuixos de natura del Bages a Navarcles, la presentació del conte El cant del bruel i una xerrada sobre la història de la sal de Cardona des del Neolític fins a l'edat del Bronze.
La programació culminarà amb actes destacats com la Festa de la Sal de Cardona i una pujada al turó de Castellet de Sant Vicenç de Castellet.
Una oportunitat per redescobrir el territori
El president del Geoparc i conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata, ha destacat que "la Setmana dels Geoparcs Europeus és una oportunitat per redescobrir el territori des d'una mirada diferent" i ha remarcat la implicació d'entitats, ajuntaments, biblioteques i persones expertes en l'organització d'una programació diversa i repartida per tot el Geoparc.
El joc digital del Geoparc continua actiu
Coincidint amb la celebració, el Geoparc continuarà promovent el seu joc digital interactiu, una eina participativa pensada especialment per al públic familiar i jove que permet descobrir diferents espais del territori d'una manera lúdica i divulgativa.