Cultura i Mitjans

Gemma Humet homenatjarà Violeta Parra aquest diumenge al Conservatori

La cantautora presentarà "Gràcies a la vida", amb cançons adaptades per primer cop al català

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 17:36

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 24 de maig a les 6 de la tarda, l'espectacle Gràcies a la vida, una proposta de la cantautora Gemma Humet dedicada a l'univers artístic i vital de Violeta Parra. El muntatge combina música, paraula i imatge per retre homenatge a una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana i del pensament crític contemporani.

Un muntatge poètic i visual

Amb direcció escènica de Lluís Danés, l'espectacle proposa un recorregut emocional per la vida i l'obra de la cantant xilena a través de les seves cançons, adaptades per primera vegada al català. La proposta també incorpora fragments d'entrevistes reals de Violeta Parra per apropar al públic la seva veu i el seu llegat.

Gemma Humet interpreta algunes de les peces més emblemàtiques de l'artista xilena amb una mirada pròpia, mantenint-ne l'essència poètica i reivindicativa. El muntatge busca oferir una experiència íntima i evocadora al voltant de la memòria, la música i el compromís social.

Entrades i descomptes

Les entrades per assistir a Gràcies a la vida tenen un preu general de 15 euros. També hi ha tarifes reduïdes de 12 euros per a majors de 65 anys, persones amb Carnet Galliner i menors de 30 anys.

Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, al web del teatre i una hora abans de la funció a la taquilla del teatre Conservatori.

