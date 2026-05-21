Marta Marco i Ernest Villegas portaran «Cor dels amants» al teatre Conservatori

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte, 23 de maig a les 8 del vespre, la representació de Cor dels amants, una peça del dramaturg portuguès Tiago Rodrigues interpretada per Marta Marco i Ernest Villegas. L'obra reflexiona sobre la força de l'amor i el pas del temps a través d'una proposta lírica i polifònica que posa en escena les diferents mirades d'una mateixa història.
Una història sobre l'amor i la fragilitat
L'obra parteix d'una situació límit en què una parella jove s'enfronta a un episodi de vida o mort. A partir d'aquí, cadascun dels protagonistes relata els mateixos fets des de perspectives lleugerament diferents, construint un relat íntim sobre els vincles, la memòria i la vulnerabilitat.
Cor dels amants és el primer text escrit per Tiago Rodrigues, actual director del Festival d'Avinyó, estrenat originalment l'any 2007. El muntatge es va recuperar el 2021 a França i posteriorment el Teatre Lliure el va produir per a la seva programació al Lliure de Gràcia l'abril del 2025.
Entrades i descomptes
Les entrades per a l'espectacle tenen un preu general de 20 euros. També s'han previst tarifes reduïdes de 15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, al web del teatre i una hora abans de la funció a la taquilla del teatre Conservatori.