El Kursaal estrenarà al juny «Gens familiars», premi El Galliner 2025

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà el pròxim 10 de juny l'estrena de Gens familiars, l'obra guanyadora de la setena edició del Premi El Galliner de Textos Teatrals 2025, inclòs dins dels Premis Lacetània que impulsa Òmnium Bages-Moianès. La proposta, escrita i dirigida pel manresà Robert Canet, és una comèdia d'embolics que combina humor, tensió dramàtica i secrets familiars.
Una reunió familiar que acaba descontrolant-se
L'obra presenta una família que intenta aparentar normalitat, però que acaba immersa en una situació cada cop més caòtica. Tot arrenca quan els pares convoquen els fills al menjador de casa amb la voluntat de parlar del testament vital.
El que havia de ser un tràmit aparentment senzill es transforma ràpidament en una vetllada plena de discussions, retrets i revelacions inesperades. Amb to de sitcom i telenovel·la, Gens familiars retrata les contradiccions i els secrets que poden amagar les famílies més quotidianes.
La proposta compta amb interpretacions dels actors i actrius manresans Pere Font, Imma Torrecillas, Judit Aguilera, Mireia Pons i Oriol Miras, sota la direcció i dramatúrgia del mateix Robert Canet.
Un text premiat pel seu humor i originalitat
El jurat del premi El Galliner va destacar "l'originalitat i l'enginy" amb què l'obra aborda un tema com el testament vital, combinant realitat i esperpent en clau de comèdia.
També va valorar la tensió dramàtica sostinguda durant tota la peça, així com els girs argumentals i els diàlegs "àgils i ocurrents", en una proposta definida com a divertida i reflexiva alhora.
Robert Canet és estudiant de Periodisme i ja havia estat reconegut dins dels Premis Lacetània després de guanyar, el 2023, el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove. Aquest 2026 també ha estat l'autor de Cossos sants: el retorn, la 69a Innocentada de Manresa.
Entrades ja disponibles
L'estrena de Gens familiars tindrà lloc el dimecres 10 de juny a les 8 del vespre a la sala petita del Kursaal. Les entrades, amb un preu de 10 euros, ja es poden adquirir tant a les taquilles del teatre com a través del web del Kursaal.