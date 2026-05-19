Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Jonathan Andic. El fill del fundador de Mango està acusat d'homicidi per la mort del seu pare, Isak Andic, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. L'empresari va morir el passat 14 de desembre del 2024 a Montserrat, després de caure per un fort desnivell.
Inicialment, es va considerar la mort com un accident, però ja des del principi, els Mossos van tenir oberta la via criminal. Finalment, aquest dimarts, el fill del magnat tèxtil ha estat detingut i traslladat als jutjats de Martorell per tal de prestar declaració.
Fonts policials expliquen que els indicis de criminalitat existeixen, però són dèbils. Per això, els investigadors aspiren a obtenir una confessió de l'únic sospitós en seu judicial. Cal recordar que la mort del magnat tèxtil, amb 71 anys d'edad, es va produir en un barranc d'uns 100 metres proper a les coves de Salnitre de Collbató, a la zona de Montserrat.
Ara fa poques setmanes, va transcendir que l'autòpsia no trobava lesions compatibles amb un intent de frenar una caiguda accidental. Concretament, l'informe mèdic assegurava que no hi havia elements que "suggereixin un gest instintiu de protecció o d’amortiment en el moment de la caiguda ni a les mans ni als avantbraços".
Cas reobert el març de 2025
La causa per la mort del fundador de Mango es va arxivar de forma provisional al gener de 2025 sota la hipòtesi d'un accident fortuït. Tanmateix, dos mesos després el jutjat d'instrucció número 5 de Martorell la va reobrir el març de 2025 arran de noves línies d'investigació dels Mossos d'Esquadra.
El cas va fer un gir radical l'octubre de 2025 en transcendir que la policia l'investigava oficialment com un possible homicidi, després de detectar fortes contradiccions entre el relat del fill i les dades de geolocalització del seu mòbil, així com un rerefons de greus tensions familiars originades perla gestió de l'imperi tèxtil.
La revelació dels resultats de l'autòpsia va estrènyer el cercle sobre Jonathan Andic fins que aquest dimarts 19 de maig ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra.