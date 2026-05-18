Més de 1.700 escolars participen aquesta setmana a la Cantània 2026 al Kursaal

El Teatre Kursaal de Manresa acull aquesta setmana una nova edició de la Cantània, el projecte musical educatiu impulsat per l'Auditori de Barcelona que reunirà un total de 1.757 alumnes de cicle mitjà i superior de Primària de 49 escoles de la Catalunya Central. Els concerts es faran des d'aquest dilluns i fins divendres a la sala gran del teatre, en un total de set funcions.
Aquesta és la divuitena edició consecutiva del projecte a Manresa, consolidat com una de les grans experiències musicals educatives del territori. Hi participen escoles del Bages, el Moianès, l'Anoia, el Berguedà i el Vallès Occidental.
Set concerts al llarg de la setmana
Les representacions de la cantata L'últim rellotge tindran lloc de dilluns a dimecres a les 7 de la tarda, mentre que dijous i divendres s'han programat dues sessions diàries, a les 5 de la tarda i a 2/4 de 9 del vespre.
La proposta d'enguany compta amb composició musical de Jordi Cornudella Heras i dramatúrgia de Tina Vallès. La història gira entorn de la Venedora de rellotges, que arriba al misteriós Poble de Després amb l'últim rellotge que li queda per vendre. Allà es troba amb l'Enigma, un personatge que l'escolta mentre ella recorda els pobles que ha visitat al llarg de la seva vida. A mesura que avança el relat, la protagonista descobreix el sentit del temps i allò que realment la fa feliç.
L'espectacle combina les veus dels alumnes amb música en directe interpretada per una banda de vuit músics i dos solistes professionals.
Un projecte educatiu consolidat
Cantània és una activitat adreçada a alumnes de segon i tercer cicle de Primària que es treballa durant mesos als centres educatius. El professorat de música participa en sessions de formació específiques i posteriorment prepara el repertori amb els alumnes a l'aula. Cada escola disposa del material musical i dels enregistraments amb mig any d'antelació per poder assajar les cançons i la posada en escena.
L'objectiu del projecte és oferir als infants una experiència artística col·lectiva i de gran format que els permeti viure la música des de dins i participar en un espectacle professional.
Des del Kursaal destaquen que Cantània s'ha convertit en una vivència "important i inoblidable" per a milers d'alumnes al llarg dels anys gràcies a la combinació de treball pedagògic, interpretació en directe i participació coral.
Una de les grans apostes educatives del Kursaal
Cantània forma part dels cinc grans projectes educatius impulsats pel Teatre Kursaal de Manresa, adreçats a alumnes des d'I2 fins a 4t d'ESO. La iniciativa reforça la vinculació entre cultura i educació i consolida el Kursaal com un dels principals espais de referència per a la formació artística i musical de la Catalunya Central.