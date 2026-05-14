Xavier Bosch protagonitzarà una nova sessió del cicle Pessics de Vida a Manresa

El periodista i escriptor Xavier Bosch serà el protagonista de la propera sessió del cicle Pessics de Vida, que tindrà lloc el dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa. La conversa anirà a càrrec de la periodista manresana Anna Vilajosana Garcia.
L'activitat està organitzada per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural el Casino, amb la col·laboració de Nació Manresa, Regió7, Canal Taronja, El Ganxo i la DO Pla de Bages.
Un dels noms destacats de la literatura i el periodisme catalans
Xavier Bosch (Barcelona, 1967) és autor de nou novel·les i dos reculls de contes i ha estat reconegut amb alguns dels guardons més importants de la literatura catalana, com el premi Sant Jordi de novel·la l'any 2009 i el premi Ramon Llull el 2015.
En la presentació de l'acte, Bosch reflexiona sobre els dos grans eixos de la seva trajectòria: "El periodisme és l'ofici que estimo. L'amor és el motor que fa girar la vida de les persones". També assegura que tant en el periodisme com en la literatura ha descobert "un nexe comú: tot arrenca d'un secret".
A banda de la seva faceta literària, Bosch ha tingut una llarga trajectòria als mitjans de comunicació. És creador de formats audiovisuals d'èxit com Alguna Pregunta Més?, juntament amb Antoni Bassas, El món a RAC1, El gran dictat o El Barça juga a RAC1.
Trajectòria als mitjans i vinculació amb el món cultural
A TV3 ha dirigit programes com Un tomb per la vida, Aquest any, cent i Àgora, a més de diversos documentals dedicats a la música clàssica. També va dirigir el diari Avui i és soci fundador i membre del consell editorial del diari Ara.
Actualment és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i col·laborador de Mundo Deportivo, on escriu articles vinculats al Barça, una de les seves grans passions.