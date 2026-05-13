Junts defensa a Manresa la reforma legal per agilitzar desallotjaments d'ocupacions

Junts per Catalunya ha presentat aquest dimecres a Manresa les mesures que impulsa al Congrés espanyol per afrontar les ocupacions d'habitatges i agilitzar els desallotjaments. El president del grup municipal a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, i el diputat al Congrés Josep Pagès han defensat una reforma de la llei d'enjudiciament criminal que permeti la restitució immediata dels immobles ocupats com a mesura cautelar.
Junts situa les ocupacions entre els principals problemes dels municipis
Abans de comparèixer davant els mitjans, els representants de Junts s'han reunit amb membres del Col·legi d'Advocats de Manresa per compartir les iniciatives legislatives que el partit està treballant a Madrid i recollir el punt de vista dels professionals del sector jurídic. Posteriorment, també havien de traslladar aquestes propostes a la militància local.
Durant la compareixença, Ramon Bacardit ha assegurat que les ocupacions "generen problemes de convivència en les comunitats de veïns" i ha defensat que "darrere les ocupacions, més que famílies vulnerables, hi ha màfies organitzades que en fan un negoci".
El cap de files de Junts a l'Ajuntament ha lamentat que el govern municipal "no acabi d'assumir" aquesta qüestió "com una de les prioritats" de la ciutat i ha recordat que el grup municipal ha reclamat en diverses ocasions un cens de pisos ocupats.
Bacardit també ha reivindicat la feina feta per Junts al Congrés espanyol en qüestions com la multireincidència i les ocupacions, dos àmbits que considera "problemes de primer ordre" per als municipis.
La proposta planteja desallotjaments cautelars immediats
Per la seva banda, el diputat Josep Pagès ha explicat que Junts va presentar fa més d'un any una proposta legislativa per modificar la llei d'enjudiciament criminal i facilitar la restitució immediata dels immobles ocupats.
Segons ha detallat, la iniciativa no planteja un enduriment penal, sinó una actuació cautelar ràpida. "L'únic que pretén la proposta de Junts és que es restitueixi la possessió immediata dels immobles ocupats a les persones propietàries que tinguin un títol legítim", ha afirmat.
Pagès ha insistit que la proposta "no és punitivista" i que busca donar resposta a un problema que, segons ha dit, afecta molts municipis i genera "inseguretat jurídica".
El diputat ha explicat que, en cas que els ocupants no puguin acreditar un títol vàlid per residir a l'immoble, el jutjat podria ordenar-ne el desallotjament de manera cautelar mentre es resol el procediment judicial. "La idea central és que tot el procés judicial, que a vegades es demora un any o un any i mig, no l'hagi de suportar el propietari", ha resumit.
Junts defensa una proposta avalada per professionals jurídics
Pagès ha assegurat que la proposta s'ha elaborat a partir de les aportacions de professionals del món jurídic, entre ells advocats, jutges i fiscals. En aquest sentit, ha remarcat que Junts vol actuar amb "pragmatisme" i buscar solucions "no ideològiques".
El diputat també ha destacat que la reforma incorporaria més capacitat d'actuació per als ajuntaments en casos d'ocupacions que generin problemes de convivència, especialment quan la propietat no actua.
Segons Pagès, el model que defensa Junts és similar al que ja existeix en altres països europeus. "A qualsevol país d'Europa s'apliquen mesures semblants, fins i tot encara més expeditives", ha afirmat.
El diputat ha lamentat que la proposta continuï pendent de tramitació al Congrés i ha assegurat que, igual que va passar amb les mesures contra la multireincidència, "quan s'acabi aprovant, els que ara la tenen al calaix reivindicaran que també era seva".