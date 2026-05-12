El PSC de Sant Joan registra 1.200 signatures per demanar consulta sobre el porta a porta

El grup municipal del PSC a Sant Joan de Vilatorrada ha registrat 1.200 signatures a l'Ajuntament per demanar una consulta ciutadana sobre el model de recollida de residus porta a porta que es va implementar el passat mes de febrer. Segons la formació, el suport recollit representa aproximadament una quarta part del cens que va participar a les municipals del 2023.
Registre de signatures a l'Ajuntament
El grup municipal del PSC de Sant Joan de Vilatorrada ha presentat aquest dimarts al matí a l'Ajuntament 1.200 signatures recollides entre veïns del municipi, segons ha informat la formació. L'objectiu, d'acord amb el mateix grup, és demanar l'obertura d'un procés de votació ciutadana per decidir quin model de recollida de residus s'ha d'implantar al municipi.
El PSC indica que aquesta xifra de suports representa aproximadament un 25% del cens de persones que van participar a les eleccions municipals de 2023, i remarca la importància d'aquest volum de signatures com a mostra de suport a la proposta.
Posició del PSC sobre el model de recollida
Segons el grup municipal socialista, des de l'inici del mandat el 2023 s'han mostrat contraris al sistema de recollida porta a porta. La formació considera que aquest model condiciona la vida quotidiana dels veïns per l'existència d'horaris i la necessitat de mantenir residus a l'interior dels domicilis.
En aquesta línia, el PSC també afirma que la seva posició no implica un rebuig a les polítiques de reciclatge ni a la millora ambiental. El grup recorda que en el ple municipal del mes d'abril va presentar una moció per modificar aspectes del servei, amb propostes com augmentar la recollida d'orgànica diària i reforçar la recollida de plàstics i paper.
Segons la mateixa formació, la proposta es va plantejar tenint en compte situacions com la gestió dels residus orgànics en èpoques de calor, especialment per a les llars amb menys espai. La moció no va prosperar, segons el PSC, després del vot contrari de la majoria de grups municipals, amb una abstenció i el suport dels tres regidors socialistes.
Consulta ciutadana i participació
El PSC considera que una decisió sobre el model de recollida de residus hauria d'incloure la participació directa de la ciutadania. Per aquest motiu, demanen que l'equip de govern impulsi un procés participatiu i vinculant perquè els veïns puguin escollir el sistema que considerin més adequat.
La presentació de les signatures arriba en un context en què el desplegament del sistema de recollida porta a porta està en marxa al municipi i amb dades espectaculars. Segons les dades facilitades en el seu moment pel consistori, el primer mes d'implantació ha situat la recollida selectiva en un 87,9%, un increment respecte al 49,5% registrat anteriorment, i una gran reducció de la fracció resta.
Aquestes xifres situen Sant Joan de Vilatorrada per sobre dels objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i entre els municipis amb millors percentatges de recollida selectiva.
Ridícula mobilització ciutadana i debat obert
En paral·lel, durant el mes d'abril es va convocar una marxa lenta de protesta contra el nou sistema de recollida. La mobilització només va comptar amb la participació de tres vehicles que van recórrer la via pública escortada per diferents dispositius de seguretat.