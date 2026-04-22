Del 49,5% al 87,9%: l'aplicació del porta a porta triomfa a Sant Joan

Sant Joan de Vilatorrada ha tancat el primer mes del sistema porta a porta amb un 87,9% de recollida selectiva, un salt de 40 punts respecte al model anterior i un canvi general en la gestió de residus i l'espai públic.
Un salt del 49,5% al 87,9% en només trenta dies
Sant Joan de Vilatorrada ha tancat el primer mes d'implantació del sistema porta a porta com a model únic amb uns resultats qualificats d'excel·lents. El municipi ha passat d'un 49,5% de recollida selectiva el 2024 a un 87,9% actual, una pujada de 40 punts en només trenta dies.
Aquest increment comporta també una reducció de la fracció resta al mínim i suposa un canvi radical respecte al sistema de contenidors oberts vigent fins ara.
Compliment dels objectius europeus i lideratge comarcal
Les dades situen Sant Joan molt per sobre dels objectius marcats per la Unió Europea. El municipi no només compleix els llindars previstos per al 2025 i el 2030, sinó que supera en més de 20 punts l'objectiu fixat per al 2035.
Segons les dades comparatives amb l'Agència de Residus de 2024, el municipi passaria d'estar per sota de la mitjana del Bages a liderar els índexs de recollida selectiva de la comarca. A escala catalana, Sant Joan se situaria entre els 30 municipis amb millor percentatge de reciclatge de 947, i com el més poblat d'aquest grup.
Canvi de model i transformació de l'espai públic
El nou sistema ha tingut efectes més enllà de la recollida de residus. Segons el consistori, el municipi presenta ara un espai públic més net, amb més disponibilitat d'aparcament i sense voluminosos abandonats, una situació que era habitual abans del canvi de model.
L'Ajuntament destaca també l'augment de l'ús de la deixalleria i la pràctica desaparició dels abocaments irregulars.
Valoració municipal del canvi d'hàbits
El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, ha valorat positivament el primer mes del sistema i ha remarcat el comportament "exemplar" de la majoria de veïns.
Segons el regidor, la implicació ciutadana ha estat clau per assolir els resultats i ha permès una transformació del municipi amb millores en la neteja i la gestió dels residus. També apunta que les reticències inicials s'han anat reduint i que alguns veïns han acabat valorant el sistema com a més còmode.
Evolució de les fraccions de residus
Durant aquest primer mes s'han generat 211 tones de residus, amb una mitjana diària de 6.826 quilos. L'anàlisi per fraccions mostra un pes destacat de la recollida selectiva. L'orgànica representa el 51%, seguida dels envasos amb un 16%, el paper i cartró amb un 11% i el vidre amb un 9%. La fracció resta, en canvi, ha passat del 50,5% amb el model antic a un 12% amb el porta a porta.
Reivindicació d'ajuts i reducció del cànon
Paral·lelament, l'Ajuntament treballa perquè l'esforç d'adaptació ciutadana tingui un retorn en la taxa de residus. El consistori ha reclamat a la Generalitat una reducció del cànon de dipòsit per als municipis que compleixin objectius ambientals amb sistemes avançats de recollida.
Segons el regidor, cal premiar els municipis que fan bé la feina i evitar que el model actual penalitzi el canvi.
Interès d'altres municipis pel sistema
L'èxit del primer mes ha despertat l'interès d'altres municipis. Aquesta setmana, una delegació de Vallirana ha visitat Sant Joan de Vilatorrada per conèixer de prop el funcionament del sistema porta a porta i la seva implantació al municipi.