Sant Joan de Vilatorrada inventa la protesta VIP: un policia per cada manifestant

Una convocatòria veïnal per protestar contra el porta a porta a Sant Joan de Vilatorrada acaba amb una participació mínima, coincidint amb un primer mes de funcionament que gairebé ha doblat el percentatge de reciclatge al municipi. En total, tres cotxes fent marxa lenta, escortats per dos vehicles policials i un de Protecció Civil.
Una protesta amb poc seguiment
Un grup de veïns va convocar aquest dijous una marxa lenta de vehicles per mostrar el seu rebuig al sistema de recollida porta a porta. La iniciativa, però, va tenir un seguiment gairebé ridícul: només tres vehicles hi van participar.
La comitiva va circular escortada per una furgoneta de la Policia Local al davant, un vehicle de Protecció Civil al darrere i una altra patrulla policial, en una imatge que contrastava amb la baixa participació de la protesta.
Resultats que apunten en sentit contrari
La mobilització arriba en un moment en què el nou sistema ha registrat resultats destacats. Sant Joan de Vilatorrada ha tancat el primer mes amb un 87,9% de recollida selectiva, molt per sobre del 49,5% registrat anteriorment. Aquest increment de 40 punts en només trenta dies situa el municipi per sobre dels objectius europeus i el posiciona com a referent comarcal en reciclatge.
Canvi de model i millores visibles
El nou sistema ha comportat una reducció notable de la fracció resta, que ha passat del 50,5% al 12%, i un augment de la recollida selectiva, amb especial pes de l'orgànica. Segons el consistori, la implantació del porta a porta també ha tingut efectes en l'espai públic, amb carrers més nets, menys abocaments irregulars i una major disponibilitat d'aparcament.