Manresa impulsa Fa estiu amb més de 2.000 places en casals i activitats

L'Ajuntament de Manresa posa en marxa una nova edició del programa Fa estiu, que ofereix una quinzena de casals, tallers i activitats durant els mesos de juliol i agost. La iniciativa, adreçada a infants a partir d'1 any, adolescents i joves fins a 25 anys, suma més de 2.000 places amb propostes lúdiques, educatives, esportives i formatives pensades per fomentar el lleure actiu i facilitar la conciliació familiar.
Una oferta àmplia per a les vacances d'estiu
L'Ajuntament de Manresa ha presentat una nova edició de Fa estiu, la programació de casals, tallers i activitats per als mesos de juliol i agost. L'oferta inclou una quinzena de propostes adreçades a infants a partir d'1 any i fins a joves de 25, amb més de 2.000 places disponibles.
El programa agrupa activitats lúdic-educatives i esportives amb l'objectiu que els participants gaudeixin de les vacances amb jocs, esports, excursions i altres experiències. Les dates i canals d'inscripció varien segons cada proposta i es poden consultar al web de Fa estiu.
Casals habituals i serveis de conciliació
Entre les activitats, es mantenen els casals habituals com Òrbita Jove, els de Temps X Viure a la Ludoteca Ludugurus i a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, el Pisijocs d'estiu a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, les jornades i intensius de natació a l'Ateneu Les Bases i el Casal Esportiu Municipal al Vell Congost i al Parc de l'Agulla.
També es farà el casal del Pla Educatiu d'Entorn a les escoles Sant Ignasi i Ítaca. A més, el programa inclou el servei de canguratge de Temps X Viure al LabTarda, a l'edifici FUB4, amb activitats orientades a despertar l'interès per la ciència a través del joc i facilitar la conciliació familiar, laboral i social.
Com en edicions anteriors, també s'oferiran aules d'aprenentatge de català per a infants i joves nouvinguts en diversos espais municipals.
Tallers i activitats per a joves
Per segon any consecutiu, s'organitzen tallers per a joves d'entre 16 i 25 anys, amb formació en primers auxilis i ús de desfibril·ladors, canguratge i manipulació d'aliments. Com a novetat, s'incorpora un taller de circ de cinc sessions per aprendre a caminar amb xanques i fer malabars.
El programa també inclou activitats esportives puntuals d'Estiu JESA, adreçades a adolescents de 12 a 18 anys, que es faran a les tardes al pavelló de l'escola Joviat i al pati de La Salle, sense necessitat d'inscripció prèvia.
A aquesta oferta s'hi afegiran les activitats d'Estiu jove, que l'Ajuntament donarà a conèixer pròximament.
Inscripcions a partir del 4 de maig
Les primeres inscripcions s'obriran dilluns 4 de maig. A les 10 del matí començaran les del Casal Esportiu Municipal, Òrbita Jove i els cursos i tallers per a adolescents i joves. A les 12 del migdia s'obriran les dels casals de Temps X Viure. El casal del Pla Educatiu d'Entorn també iniciarà inscripcions el mateix dia i, si la demanda supera les places, es farà un sorteig el 18 de maig.
Tota la informació es pot trobar al llibret Fa estiu, disponible en diversos equipaments municipals, i també en format digital, amb els detalls i enllaços d'inscripció al web del programa.
Coordinació municipal del programa
L'elaboració i coordinació de l'oferta ha anat a càrrec de diverses regidories de l'Ajuntament de Manresa: Infància i Joventut, Feminismes i LGTBI, Esports i Salut, Educació i Cultura i Llengua.