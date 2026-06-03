Netflix grava al Centre Històric de Manresa i provocarà afectacions de trànsit fins al 10 de juny

Manresa acull aquests dies el rodatge d'una nova producció de Netflix, fet que provocarà diverses afectacions de mobilitat al Centre Històric fins al 10 de juny. L'Ajuntament ha informat de talls de trànsit, restriccions d'estacionament i la reserva d'espais per a la logística de l'equip de gravació.
Talls de trànsit i reserva d'aparcaments
Les afectacions se centren principalment a la plaça Llisach i als carrers Piques, Na Bastardes, Baixada de Na Bastardes i Vallfonollosa, on ja s'han prohibit places d'estacionament per facilitar el muntatge i desmuntatge dels decorats. A més, el 5 de juny hi haurà tancaments puntuals per a la instal·lació d'elements escenogràfics.
Els principals talls de circulació es produiran entre els dies 8 i 9 de juny en diversos carrers del Centre Històric, amb desviaments alternatius per als vehicles i accessos específics per als veïns.
Una producció internacional
L'Ajuntament no ha detallat el nom de la producció, però Regió7 ha avançat que es tracta de la minisèrie Los niños del Brasil, adaptació de la novel·la d'Ira Levin que prepara Netflix amb Peter Morgan, creador de The Crown, com a productor executiu.
Paral·lelament, una part de l'aparcament de la Zona Esportiva del Congost quedarà reservada per a la logística del rodatge entre els dies 5 i 9 de juny, motiu pel qual s'hi prohibirà estacionar durant aquest període.