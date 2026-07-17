Foragitades de casa per un soroll fantasma

La Lyudmyla Yarysh i la seva filla, veïnes del carrer Indústria de Manresa, han passat desenes de nits dormint a l'interior d'un cotxe o recloses en un despatx professional. No és una elecció de vida, sinó la fugida desesperada d'una vibració mecànica, de baixa freqüència i origen desconegut, que ressona a l'interior del seu pis. Aquest fenomen, especialment incisiu durant la matinada, ha convertit un habitatge de propietat en un espai inhabitable. El cas ha abocat la família a un periple mèdic i administratiu esgotador on els tècnics municipals, tot i desplegar sobre el terreny un reguitzell d'inspeccions dignes d'una investigació policial, han topat amb una paret infranquejable: la incapacitat de l'instrumental oficial per mesurar allò que destrossa el descans d'aquestes ciutadanes.
La nit al cotxe: l'exili a pocs metres de casa
El descens als inferns d'aquesta família està registrat mil·límetre a mil·límetre. Des del primer dia que Yarysh va percebre el que ella descriu com un brunzit constant, va començar a redactar un diari personal. Aquest document és la crònica d'un patiment invisible. A les seves pàgines s'hi detallen nits d'angoixa on el cor s'accelera per la ressonància de les parets, matinades en què l'única via d'escapament ha estat agafar mantes a les tres de la matinada, baixar al carrer i buscar el silenci relatiu dins de l'habitacle del seu vehicle aparcat.
Quan l'esgotament o el fred feien impossible la pernoctació al cotxe, l'alternativa no era gaire millor: traslladar-se al seu lloc de treball en plena nit per intentar dormir sobre el terra d'un despatx, o instal·lar una hamaca a la intempèrie de la seva pròpia terrassa. Qualsevol lloc era millor que l'interior de les habitacions. La situació suposa una autèntica paradoxa urbana: viure com a desplaçades, com a autèntiques refugiades acústiques, a escassos metres del llit on haurien de poder descansar.
Un malson invisible que esmicola la salut
Si el relat humà colpeix, el diagnòstic mèdic espanta. Amb el pas dels mesos, la privació severa del son i l'estrès de viure en estat d'alerta constant han deixat cicatrius documentades. Els informes d'urgències i dels especialistes certifiquen que Yarysh ha desenvolupat un quadre de tinnitus sever -un xiulet crònic a l'oïda-, pèrdua d'audició i un insomni intractable. El calvari és compartit: la seva filla, que ja patia problemes auditius i necessita audiòfons, també rep l'impacte directe d'aquestes freqüències, alterant completament el seu ritme vital.
L'impacte sobre l'organisme de la Lyudmyla no és una percepció subjectiva; les proves mèdiques aporten una veritat matemàtica alarmant. En comparar l'audiometria realitzada el setembre de 2025 amb la de maig de 2026, s'observa una degradació fulminant en només mig mesos. Segons el barem de l'American Medical Association (AMA), utilitzat pels tribunals mèdics, la Lyudmyla ha passat d'una audició intacta a registrar una pèrdua del 4,5% a l'oïda dreta en les freqüències conversacionals.
La dada més demolidora, però, es troba en els tons greus, precisament la banda on actuen les vibracions mecàniques. En les freqüències de 250 i 500 hertzs, on la pacient mostrava un nivell òptim l'any passat, la gràfica actual cau en picat fins als 35 decibels de pèrdua. Una caiguda lliure de la capacitat auditiva concentrada exactament en el rang del soroll fantasma que la persegueix cada nit.
El cos, sotmès a aquesta tensió ininterrompuda, ha acabat col·lapsant. A la tardor del 2025, a Yarysh se li va diagnosticar un hipotiroidisme, una alteració endocrina de per vida que els metges vinculen directament al desgast i al col·lapse del seu sistema nerviós. La llar ha deixat de ser un refugi per convertir-se, tècnicament, en un agent patogen.
El laberint d'un conflicte veïnal
L'origen d'aquest estrès es barreja, com sol passar, amb l'ecosistema de la comunitat. La recerca cega del focus emissor va començar a enrarir l'ambient al carrer Indústria. Primer, les sospites van recaure sobre unes obres de rehabilitació a la finca del costat, on s'havia manipulat una antiga xemeneia. Les friccions van augmentar amb intervencions al límit de la propietat i l'ús de materials feixucs, generant queixes encreuades als administradors de finques i un clima de desconfiança absolut.
Al veure que el soroll de motor era constant de dia i de nit i que, ocasionalment, hi havia certes olors al carrer, la família va arribar a especular si a l'edifici adjacent s'hi amagava una plantació il·legal de marihuana indoor. Aquest joc de pistes autogestionat i la desesperació per trobar culpables va convertir l'Ajuntament, de retruc, en un àrbitre obligat enmig d'una autèntica guerra freda veïnal.
El mur de l'administració: quan fallen les eines, no els professionals
És aquí on el relat pren un gir inesperat respecte a les queixes ciutadanes habituals. Lluny de la desídia, l'Ajuntament de Manresa s'hi va bolcar. El problema? Les eines legals i tècniques de què disposaven no estaven preparades per a l'enemic que buscaven.
Quan les enginyeres municipals van personar-se al pis en l'horari més restrictiu -a partir de les onze de la nit i, ocasionalment, a les set del matí-, el seu sonòmetre no va trobar cap infracció. Els valors fluctuaven entre els 19 i els 21 decibels. Segons les ordenances, per sota dels 25 decibels es considera que l'habitatge compleix la normativa. Les mateixes tècniques van posar l'orella a les parets, van intentar percebre la molèstia i, humanament, van haver de constatar que no sentien res audible. No hi havia música, no hi havia cops. Hi havia una quietud que, contradictòriament, estava emmalaltint les inquilines.
Operació silenci: apagar un edifici sencer
El fet de no registrar decibels no va aturar els funcionaris, que van iniciar una investigació excepcional per trobar l'origen de la vibració. Van fer canviar la ubicació d'alguns aires condicionats del veïnat. Es van personar a una policlínica mèdica propera demanant que aturessin la seva maquinària. Fins i tot, per descartar la hipòtesi de la marihuana, un inspector d'urbanisme acompanyat de la Guàrdia Urbana va recórrer el bloc adjacent. Van entrar voluntàriament pis per pis, habitació per habitació i als trasters, fotografiant-ho tot, buscant algun motor clandestí. El resultat va ser negatiu.
La culminació d'aquest esforç tècnic va arribar amb una "prova del cotó" inèdita. Les enginyeres municipals van aconseguir que el bloc del costat tallés completament el subministrament elèctric de la finca. Amb els ploms abaixats, una tècnica es va quedar a dins del pis de la Lyudmyla per comprovar si el malson s'aturava. Però no va ser així; la família afirmava que la molèstia persistia. L'única conclusió viable apuntava a una edificació vella amb deficiències estructurals greus i un aïllament pràcticament nul, però l'administració, esgotada, ja no tenia ni els recursos ni la capacitat competencial per esbrinar què provocava aquella vibració crònica.
El parany biològic del tinnitus: quan l'oïda amplifica el silenci
Per entendre com una vibració pot ser inaudible per als tècnics municipals i destructiva per a les afectades, cal endinsar-se en la física de les baixes freqüències i la biologia de l'oïda humana. Els sons greus i les vibracions mecàniques tenen una longitud d'ona molt llarga; no es mouen per l'aire com un soroll convencional, sinó que viatgen a través de les estructures sòlides de l'edifici i fan vibrar els teixits del mateix cos. Quan una persona es veu exposada de manera continuada a aquest brunzit imperceptible, el sistema auditiu entra en un estat d'estrès crònic. És en aquest punt on es pot desencadenar o agreujar el tinnitus (l'acròfon o xiulet intern), un fenomen que actua com un parany biològic: el cervell, intentant sintonitzar un so extern extremadament tènue o de baixa freqüència, augmenta el seu "volum intern" de manera permanent.
Aquest procés d'amplificació neuronal fa que el tinnitus s'acobli literalment a la vibració mecànica de la casa, actuant com un altaveu subconscient que multiplica la percepció del soroll dins del cap de la víctima. El resultat és un bucle tancat i asfixiant. Mentre que per a un observador extern o un sonòmetre estàndard la habitació es troba en un llindar de confort acústic, per a l'afectat el teixit auditiu ja està hipersensibilitzat i distorsionat. Això explica científicament que la Lyudmyla i la seva filla -qui, a més, en portar audiòfons ja compta con una alteració en el processament de les freqüències- visquin atrapades en una ressonància insuportable que l'oïda d'un tècnic sa és, fisiològicament, incapaç de detectar.
L'arribada de la Diputació: les xifres que donen la raó
Reconeixent les limitacions pròpies, van ser els mateixos tècnics de l'Ajuntament de Manresa qui van sol·licitar l'assistència de la Diputació de Barcelona perquè actués de forma independent. Aquesta petició va marcar un abans i un després.
La Diputació va aterrar al carrer Indústria amb l'equipament que faltava: el vibròmetre. Mentre els decibels convencionals havien mantingut la xifra oficial en un innocent 20 dB, l'instrumental adequat va destapar la realitat del patiment. Les mesures van registrar entre 25 i 27 decibels de vibració pura, i fins a 32 decibels de soroll interior amb les finestres tancades. Anys de queixes quedaven finalment quantificats. Allò que el protocol bàsic qualificava com hipersensibilitat, l'aparell especialitzat ho traduïa en una pertorbació innegable a l'espera de l'anàlisi de resultats definitius que s'esperen per a setembre.
L'esquerda del sistema i un enigma per al setembre
La història de Yarysh evidencia una bretxa dolorosa en la protecció ciutadana. El sistema administratiu actual és capaç d'aturar la música d'un bar, però és cec davant les ones de baixa freqüència, generant la indefensió total de qui les pateix i lligant de mans els tècnics municipals, que veuen com la normativa queda obsoleta davant el patiment real.
Tot i que ara hi ha proves irrefutables de la vibració, el focus emissor continua sent un enigma. D'on neix aquesta ressonància destructiva si no hi ha activitat il·legal ni motors evidents? Per respondre a aquesta darrera pregunta, la Diputació té previst dur a terme una prova magnètica a l'edifici aquest pròxim mes de setembre. Serà l'enèsim intent per localitzar el soroll fantasma, apagar-lo per sempre, i permetre, per fi, que una mare i la seva filla puguin tornar a dormir al seu propi llit.