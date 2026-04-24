Els Bombers organitzen el Dia del Gos de Rescat al Parc de l'Agulla de Manresa

El Grup Caní de Recerca dels Bombers oferirà diumenge al matí diverses demostracions obertes al públic amb exercicis de cerca i activitats complementàries.
Demostracions del treball dels gossos de rescat
El Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat celebrarà diumenge 26 d'abril al matí, al Parc de l'Agulla de Manresa, el Dia del Gos de Rescat, una jornada per mostrar les habilitats dels gossos de la unitat. L'activitat començarà a 2/4 d'11 del matí i s'allargarà fins passada la 1 del migdia.
S'han programat tres torns de demostracions, de 2/4 d'11 a 2/4 d'1 cada hora, amb una durada aproximada de 45 minuts cadascun. Durant els exercicis es mostrarà el nivell d'entrenament dels animals i la complicitat amb els seus guies.
Simulacions de recerca en situacions reals
Cada demostració inclourà un exercici de cerca i marcatge que simularà una situació real, amb l'objectiu que el públic pugui veure com els gossos localitzen una persona desapareguda. L'activitat serà comentada en directe per un responsable del grup caní.
Entre torn i torn, els assistents podran visitar la carpa de la unitat, conèixer els gossos i parlar amb els seus guies.
Exposició de vehicles i donació de sang
La jornada també comptarà amb una exposició dels nous vehicles de la unitat, com el Furgó de Salvament (FSV) i les Unitats de Personal i Càrrega (UPC GRCR) de les seus de Lleida i Vic, equipades amb caixes de transport homologades per als gossos.
Coincidint amb l'activitat, la campanya Els Bombers i les Bomberes t'acompanyen a donar sang s'instal·larà al parc de la Séquia. L'autobús del Banc de Sang i Teixits estarà obert de 10 del matí a 2 del migdia, a prop de l'espai de les demostracions, i per participar-hi cal inscriure's prèviament al web oficial de la campanya.