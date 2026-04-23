Ni dracs ni cavallers: els «herois» de Sant Jordi al Bages portaven uniforme

Sant Jordi també té aquestes coses. La diada del llibre, però també de l'amor a Catalunya, ha deixat un escena entranyable aquest dijous al matí al voral de l'autopista Terrassa - Manresa (C-16), a l'altura de Castellbell i el Vilar. En aquest punt ha nascut l'Àreu, un nen que no ha volgut esperar a arribar a l'hospital per sortir de les entranyes de la seva mare.
Aturar un indicatiu penitenciari a l'autopista
Eren 2/4 de 12 del migdia, quan un indicatiu de l'àrea penitenciària dels Mossos d'Esquadra que feia el trasllat d'un pres al Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, ha estat sobrepassat per un turisme que ha començat a fer-li senyals perquè s'aturés. L'escena, més pròpia d'un thriller cinematogràfic que d'una escena quotidiana, amagava un misteri que ni la llegenda de Sant Jordi i el drac.
Néixer a l'autopista (de pagament)
Un futur pare, entresuat, sortia del vehicle i traslladava als agents que la seva esposa estava parint i que no arribaven a temps a l'hospital. Els policies, més avesats a traslladar persones a l'ombra que a oferir suport a qui dona a llum, han ajudat com han pogut i han avisat als serveis d'emergències. De seguida han arribat una patrulla de trànsit, per regular els vehicles que circulaven per l'autopista (de pagament), i una altra de seguretat ciutadana.
També ha arribat l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han completat l'assistència sanitària i a les 12 tocades del migdia, ha traslladat la mare, el pare i l'impacient Àreu, a l'hospital Sant Joan de déu de Manresa. La mare i el recent nascut es troben bé. El pare,... també.
Està previst que aquest divendres els agents que han donat suport en el part es traslladin a l'hospital per visitar la família i regalar l'Osset Pau al nounat.