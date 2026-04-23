Vols format part de la Guàrdia Urbana de Manresa?

L'Ajuntament de Manresa ha obert aquest dijous 23 d'abril el termini per optar a vuit noves places de la Guàrdia Urbana, amb sol·licituds obertes fins al 21 de maig.
Convocatòria per reforçar la plantilla policial
L'Ajuntament de Manresa ha fet pública una nova convocatòria d'ocupació per incorporar vuit nous agents a la Guàrdia Urbana. L'objectiu és reforçar la plantilla i continuar dotant el cos policial dels recursos humans necessaris per garantir el servei a la ciutadania.
El termini per presentar sol·licituds s'ha obert aquest dijous 23 d'abril i s'allargarà fins al 21 de maig.
Dues vies d'accés diferenciades
La convocatòria es divideix en dos processos selectius. D'una banda, s'ofereixen sis places per a la categoria d'agent de la policia local mitjançant el sistema d'oposició lliure.
De l'altra, hi ha dues places destinades a la mobilitat interadministrativa, adreçades a agents que ja formen part d'altres cossos policials, com guàrdies urbanes, Mossos d'Esquadra o forces i cossos de seguretat de l'Estat, sempre que compleixin els requisits establerts.
Informació i presentació de sol·licituds
Les persones interessades poden consultar les bases completes de la convocatòria, els requisits d'accés i els formularis per presentar la sol·licitud a través del web oficial de l'Ajuntament de Manresa, dins l'apartat de convocatòries i ofertes de feina.
Crida a la vocació de servei públic
Des del consistori s'anima les persones amb vocació de servei públic a participar en el procés selectiu i a formar part de la Guàrdia Urbana, amb l'objectiu de contribuir a la seguretat i la convivència a la ciutat.