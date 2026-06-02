Joviat Culinary gradua 52 nous professionals i premia referents del sector gastronòmic

Joviat Culinary va celebrar la graduació del curs 2025-2026 amb un acte que va reunir alumnat, famílies, professorat i professionals del sector gastronòmic. La jornada va servir per acomiadar 52 nous professionals formats al centre i per lliurar els Premis Joviat Culinary, que enguany han arribat a la seva dinovena edició.
Els protagonistes de l'acte van ser els alumnes de la 35a promoció de Cuina i Serveis, la 30a promoció de Pastisseria i la 13a promoció de Direcció de Cuina, que van culminar així la seva etapa formativa.
Un dinar elaborat pels mateixos alumnes
La celebració va començar amb un dinar especialment significatiu, ja que va ser dissenyat, elaborat, cuinat i servit pels alumnes de segon curs de Cuina i Serveis i pels estudiants de primer de Pastisseria.
L'àpat es va convertir en un espai de trobada entre alumnat, professorat i famílies, i va servir per posar en valor els vincles creats durant els anys de formació i l'esperit de comunitat que caracteritza el projecte educatiu de Joviat Culinary.
Reconeixement als èxits del curs
Durant l'acte també es van destacar diversos èxits assolits per l'alumnat al llarg del curs acadèmic. Entre els més rellevants hi ha el reconeixement a la Millor Escola de Pastisseria de Catalunya, un guardó que el centre ha aconseguit per tercer any consecutiu gràcies als resultats obtinguts per Mariana Hoyos i Myriam Cabot.
A més, es van recordar les bones classificacions assolides en certàmens de referència com el Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya, el Concurs de Cocteleria Jove de Catalunya, els Premis Joves Talents de Gastronomia de Muntanya i els Premis Extraordinaris de Formació Professional a l'Excel·lència.
Premis a trajectòries i projectes destacats
La jornada va acollir també el lliurament dels Premis Joviat Culinary, que reconeixen persones, empreses i iniciatives que contribueixen al desenvolupament i la transformació del sector gastronòmic.
El Premi Trajectòria Professional va distingir Carles Polo Campdelacreu, membre destacat de l'equip del cuiner Nandu Jubany. El Premi Projecte Empresarial va recaure en el restaurant Can Patoi, establiment amb més de 140 anys d'història, representat per Lluís Morell, la seva companya Bàrbara i la resta de la família.
Pel que fa al Premi Empresa Col·laboradora, el guardó va ser per a la Fundació Ampans, representada pel director general adjunt, Fermín Mancebo, i la responsable de Muntanyola i Restauració, Anna Prado. El reconeixement posa en valor la col·laboració mantinguda amb Joviat a través de projectes com Formatges Muntanyola i el restaurant El Canonge.
Els premis van ser lliurats pel president de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca, i consisteixen en una peça artística creada per l'artista manresana Àngels Freixanet: un barret de cuina de ferro forjat. Amb les distincions d'enguany, ja són 64 els guardons d'aquest tipus repartits arreu del món.
Un comiat carregat de simbolisme
Un dels moments més emotius de la cerimònia va arribar al final de l'acte, quan cadascun dels graduats va rebre un bol d'argila elaborat artesanalment pel professorat del centre.
L'obsequi simbolitza el vincle creat durant els anys de formació i representa els tres valors que defineixen el projecte educatiu de Joviat Culinary: l'essència, l'evolució i l'originalitat. La peça va servir per posar el punt final a una jornada marcada pel reconeixement al talent, l'esforç i la passió per la gastronomia.