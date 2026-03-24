Joviat guanya el Concurs de Cuina Jove de Catalunya amb la cuina de records de Noe Fernández

L'alumnat de Joviat Culinary ha destacat amb força a la 45a Jornada Universitària de Gastronomia, celebrada aquest dilluns a Sant Pol de Mar, consolidant el prestigi del centre en l'àmbit de la formació gastronòmica. La participació s'ha traduït en una victòria absoluta en el concurs de cuina i una segona posició en el de cocteleria, en una jornada que reuneix el talent emergent del sector.
Una victòria amb sabor de tradició
La gran protagonista de la jornada ha estat Noe Fernández, estudiant del Grau Superior de Direcció de Cuina, que s'ha proclamat guanyadora del 38è Concurs de Cuina Jove de Catalunya. La seva proposta, una reinterpretació de la perdiu amb col a la catalana, ha captivat el jurat tant per la qualitat gastronòmica com pel relat que l'acompanyava.
El plat, presentat en forma de farcellet de col que embolcallava la perdiu, evocava els records d'infantesa de la cuinera i posava en valor la tradició culinària i el producte de proximitat. Amb aquesta elaboració, Fernández ha aconseguit no només el premi absolut, sinó també el reconeixement a la millor presentació i el premi Catalan Food.
Aquest triomf li obre les portes a representar la Regió Gastronòmica de Catalunya a la final de l'European Young Chef Award, que tindrà lloc el mes de novembre a Malta. Es tracta d'una oportunitat rellevant per projectar la cuina catalana a escala internacional i per continuar el recorregut professional de la jove cuinera.
Un còctel amb identitat que queda a les portes del primer premi
En paral·lel, el 42è Concurs de Cocteleria Jove de Catalunya també ha comptat amb protagonisme de Joviat Culinary. Xavier Martínez, estudiant del Grau Mitjà de Cuina i Serveis, ha aconseguit la segona posició amb el còctel Sal i Sol, quedant a només un punt de la victòria.
La proposta de Martínez destaca per la seva càrrega simbòlica i personal. El còctel combina elements que fan referència als orígens familiars de l'estudiant: Andalusia, representada amb manzanilla de Sanlúcar i suc de taronja, i Catalunya, present a través d'un xarop de romaní, una escuma de bosc i una oliva farcida de taronja.
El resultat és una creació equilibrada i amb una marcada identitat, que ha estat valorada molt positivament pel jurat d'un concurs que té com a objectiu fomentar vocacions en l'àmbit de la sala i la cocteleria amb propostes originals i creatives.
Una jornada de referència per al talent emergent
La Jornada Universitària de Gastronomia és un dels esdeveniments més consolidats del calendari formatiu i professional del sector, reunint estudiants, docents i professionals en una cita que combina competició i intercanvi de coneixement.
Els concursos de cuina i cocteleria que s'hi celebren any rere any són una plataforma per donar visibilitat a nous talents i per posar a prova les seves habilitats en un entorn exigent i altament qualificat.
Joviat Culinary consolida el seu lideratge
Els resultats obtinguts en aquesta edició reforcen el posicionament de Joviat Culinary com un centre de referència en la formació gastronòmica. L'escola continua acumulant reconeixements, pocs mesos després d'haver estat distingida com la millor escola de pastisseria del país.
Aquestes fites posen en valor un model formatiu basat en la creativitat, el rigor tècnic i la capacitat de construir relats culinaris amb identitat pròpia. L'èxit de l'alumnat evidencia també el compromís del centre amb la professionalització i amb la projecció del talent jove.