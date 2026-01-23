Joviat Culinary guanya per tercer any el Concurs d'Escoles de Pastisseria

La manresana Joviat Culinary ha aconseguit, per tercer any consecutiu, el primer premi del Concurs d'Escoles de Pastisseria de Catalunya, que enguany ha celebrat la seva quarta edició en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts. L'equip guanyador ha destacat per una proposta creativa, arriscada i d'alta qualitat gustativa, basada en la riquesa gastronòmica del bosc a la tardor.
Una proposta inspirada en el bosc a la tardor
L'equip de Joviat Culinary, format per les alumnes Mariana Hoyos i Myriam Cabot, amb el suport dels seus companys i companyes de primer i segon curs i del professorat, va presentar una proposta conceptual inspirada en el bosc durant l'estació de tardor. El projecte posava en valor ingredients propis d'aquest entorn, com els camagrocs, la tòfona, les castanyes i la xocolata, integrats en elaboracions que combinaven tradició, tècnica i innovació.
El repte del concurs incloïa l'elaboració d'un pastís, unes postres de restaurant i un bombó, un conjunt que va sobresortir per l'equilibri de sabors, la coherència del discurs i una execució acurada.
Creativitat, risc i treball en equip
El jurat del certamen va valorar especialment la creativitat de la proposta, el risc assumit en les combinacions i la qualitat gustativa del resultat final. A més, també es va posar en relleu el discurs presentat, l'organització de l'equip i la manera de treballar conjuntament durant tot el procés d'elaboració.
Aquests elements van permetre a l'equip de Joviat Culinary tornar a situar-se al capdavant del concurs, reafirmant la solidesa del seu projecte formatiu.