Joviat acull l'àpat Cuinem vida, un homenatge a la salut, la recerca i la solidaritat

L'espai gastropedagògic de l'Hostal de Joviat ha estat aquest dimecres l'escenari de l'emotiu àpat solidari Cuinem vida, una iniciativa conjunta de l'Associació Contra el Càncer a la Catalunya Central i Joviat Culinary que ha reunit prop d'una setantena de persones. La trobada ha combinat gastronomia, sensibilització i solidaritat per donar suport a la recerca oncològica i als serveis d'acompanyament a les persones afectades per la malaltia.
Un menú creat amb consciència i finalitat solidària
L'alumnat de Cuina i Gastronomia de Joviat ha estat l'encarregat d'elaborar un menú especial pensat "amb consciència i des del cor". Els beneficis obtinguts es destinaran a parts iguals: una meitat per a l'Associació Contra el Càncer -que invertirà els fons íntegrament en recerca i en suport a pacients i famílies- i l'altra per a La Marató de 3Cat.
A l'acte hi han participat representants de l'Associació Contra el Càncer, de la Fundació Joviat, del Govern a la Catalunya Central, de l'Ajuntament de Manresa i diverses persones vinculades a la causa.
Missatges que reforcen el compromís col·lectiu
L'àpat s'ha obert amb unes paraules d'agraïment de l'alumnat de Joviat Culinary, que ha destacat el valor pedagògic i humà del projecte. Tot seguit, s'ha projectat un vídeo de l'Associació que, sota el títol Tothom contra el càncer, ha posat de manifest la magnitud de la feina diària que l'entitat porta a terme, sovint en silenci.
En el torn de parlaments, Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat, ha remarcat que la lluita contra el càncer "és una tasca col·lectiva": "Si unim forces, guanyarem en recerca i coneixement", ha afirmat, tot insistint en la importància de la informació, la prevenció i l'autocura.
Per la seva banda, Xus Pérez, presidenta de l'Associació Contra el Càncer a la Catalunya Central, ha presentat el Nou Punt Comarcal, inaugurat aquest mes de juliol, i ha subratllat que la investigació és essencial per avançar en nous tractaments i en la prevenció.
Un dinar que suma salut, consciència i esperança
Cuinem vida ha estat molt més que un àpat: ha estat una demostració de compromís col·lectiu i sensibilitat social. L'esdeveniment ha servit per donar suport a la recerca, visibilitzar la lluita contra el càncer i promoure hàbits saludables, reafirmant el paper actiu de la Catalunya Central en la mobilització solidària.