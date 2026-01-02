Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat per a la Cavalcada de Reis

Manresa acollirà dilluns 5 de gener la Cavalcada de Reis 2026, amb sortida a 1/4 de 7 de la tarda des del Pont Vell i arribada a la plaça Major. L'esdeveniment comportarà talls de trànsit, restriccions d'estacionament i afectacions al transport públic, així com un conjunt de recomanacions de seguretat recollides en un ban signat per l'alcalde, Marc Aloy, amb l'objectiu de garantir una celebració segura per a tothom.
Recorregut de la Cavalcada de Reis 2026
La Cavalcada de Reis d'aquest 2026, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages, se celebrarà dilluns 5 de gener a partir d'1/4 de 7 de la tarda. La desfilada s'iniciarà al Pont Vell i finalitzarà a la plaça Major, seguint un recorregut ampli per diversos carrers del centre i dels accessos principals de la ciutat.
El recorregut previst és el següent: sortida des del Pont Vell, a la carretera C-1411z; continuació pel carrer de Sant Marc, la Via de Sant Ignasi i l'avinguda Bertrand i Serra; pas per la carretera del Pont de Vilomara i la plaça Bonavista; recorregut pel lateral dret del quart tram del passeig de Pere III i la plaça Onze de Setembre en sentit d'entrada al Passeig; continuació pel tercer, segon i primer tram del passeig de Pere III per l'andana central i el centre de les places; pas per la muralla de Sant Domènec i la muralla del Carme; carretera de Vic; carrer Infants i plaça Infants; carrer Joc de la Pilota i carrer Sobrerroca, amb finalització a la plaça Major.
Restriccions d'estacionament des de primera hora
Amb motiu de la Cavalcada, l'Ajuntament ha informat que a partir de les 8 del matí es prohibirà l'estacionament de vehicles en diversos punts del recorregut. La mesura afectarà la zona blava, les places per a motocicletes, les zones de càrrega i descàrrega i les places de mobilitat reduïda.
Concretament, no es podrà estacionar a la Via de Sant Ignasi; a la carretera del Pont de Vilomara, en el tram comprès entre la plaça Bonavista i l'avinguda Bertrand i Serra; al lateral dret del quart tram del passeig de Pere III i a la plaça Onze de Setembre; així com a la muralla del Carme, la carretera de Vic en el tram entre la muralla i el carrer Infants, i a la plaça Infants.
Talls de trànsit progressius durant la tarda
Pel que fa a la circulació, a partir de les 5 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles a la carretera C-1411z entre la rotonda d'accés a la C-55, corresponent a l'accés sud al barri de Sant Pau, i la rotonda de Sant Marc, al passeig del Riu. Durant aquest període, l'accés i la sortida de vehicles del barri de Sant Pau es farà exclusivament des de la rotonda d'accés a la C-55.
A partir de 2/4 de 7 de la tarda es procedirà al tall del trànsit als carrers per on discorrerà la Cavalcada, així com als carrers amb accés directe a aquests vials. El tancament i la posterior obertura del trànsit es farà de manera consecutiva per trams, seguint l'avanç de la desfilada.
Afectacions al transport públic
La celebració de la Cavalcada també tindrà impacte en el servei de transport públic urbà. Totes les línies de Bus Manresa es veuran afectades i modificaran els seus recorreguts, que es desviaran per vies alternatives de la part nord i oest de la ciutat, com l'avinguda de les Bases de Manresa, el carrer Barcelona i el carrer del Bruc.
Pel que fa al transport interurbà, la parada del passeig de Pere III - plaça Espanya quedarà anul·lada a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Els serveis afectats utilitzaran l'Estació d'Autobusos com a parada més propera al centre de la ciutat.
Mesures d'accessibilitat i espais tranquils
Com ja es va fer l'any passat, la Cavalcada de Reis tindrà especial cura amb les persones amb diversitat funcional i sensorial o amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, s'habilitarà un tram tranquil al carrer Infants, pensat per a les persones que necessitin un entorn més calmat per seguir l'esdeveniment.
En aquest espai, es reduirà el volum de la música i, com a la resta de la desfilada, no es llençaran caramels, sinó que es repartiran en mà per evitar aglomeracions. A la plaça Major també hi haurà un espai reservat per a persones amb diversitat funcional o sensorial, i els discursos dels Reis d'Orient seran interpretats en llengua de signes.
Ban de l'alcalde i recomanacions de seguretat
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha signat un ban amb recomanacions bàsiques de seguretat, elaborades d'acord amb els serveis tècnics de Protecció Civil. Aquestes recomanacions s'adrecen tant a l'organització com al públic assistent i tenen com a objectiu prevenir accidents i garantir el bon desenvolupament de la Cavalcada.
Els consells inclouen indicacions per abans i durant la celebració, durant el pas de les carrosses i en cas d'emergència, així com recomanacions específiques per als membres de l'organització, amb una atenció especial a la seguretat dels infants. Protecció Civil Manresa demana a la ciutadania prudència i col·laboració per tal que la festa es desenvolupi amb normalitat i seguretat.