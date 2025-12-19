Canal Taronja emetrà per primer cop en directe la Cavalcada de Reis de Manresa

Canal Taronja Central farà història aquest 5 de gener de 2026 amb l'emissió en rigorós directe de la Cavalcada de Reis de Manresa, un dels actes nadalencs més multitudinaris de la ciutat. Serà la primera vegada, des de la fundació del mitjà l'any 2007, que la televisió ofereix una retransmissió íntegra en directe d'aquest esdeveniment, que enguany arriba amb una nova direcció artística i diverses novetats.
Una aposta per acostar la Cavalcada a tothom
La voluntat de Canal Taronja Central és fer arribar la màgia de la nit de Reis a totes aquelles persones que, per diferents circumstàncies, no podran viure la Cavalcada al carrer. "És una manera de fer-les partícipes del que passa a la ciutat", assegura la directora del mitjà, Aina Font Torra, que ha volgut destacar també la "gran implicació" de tot l'equip humà de la televisió.
Segons Font Torra, l'equip "ha treballat incansablement per aconseguir immortalitzar un esdeveniment que fins ara no havia rebut el protagonisme que es mereixia a nivell de mitjans de comunicació", en una clara aposta per reforçar el paper de la televisió de proximitat en la cobertura dels grans moments col·lectius de Manresa.
Un desplegament extraordinari i diversos punts de connexió
La retransmissió començarà a les 6 de la tarda des del Pont Vell, amb l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat, i s'allargarà fins passades les 8 del vespre, amb el moment simbòlic de l'entrega de la clau màgica per part de l'alcalde de Manresa a Ses Majestats.
El directe estarà conduït pel periodista Quim Roura, que presentarà el programa des de l'interior de la casa de la fada Belluerna, situada a la plaça de Nadal. Des d'allà, Roura anirà connectant amb els periodistes Arnau Espigares i Eli Pagán, encarregats de narrar el pas de la comitiva reial pels carrers de la ciutat i de transmetre l'ambient de la Cavalcada a través de converses amb el públic assistent. Aquestes connexions es combinaran amb entrevistes a persones vinculades, directament o indirectament, amb l'organització de l'esdeveniment.
Totes les opcions per seguir el directe
La Cavalcada de Reis de Manresa es podrà seguir en directe a través de diferents canals. S'emetrà per la TDT de Canal Taronja Central i també en streaming mitjançant el canal de YouTube del mitjà, el web de Canal Taronja i la plataforma La Xarxa+. A més, l'arribada dels Reis també es podrà veure en una pantalla gegant instal·lada al Passeig Pere III, a l'alçada dels antics cinemes Atlàntida, gràcies a la col·laboració de la botiga Personal i Intransferible.
Per a aquelles persones que no puguin seguir el directe o que vulguin reviure la Cavalcada, la retransmissió es podrà recuperar posteriorment al canal de YouTube, a La Xarxa+ i a la TDT, amb una reemissió prevista a les 10 del vespre.
Un treball coral de l'equip de Canal Taronja
La cobertura especial de la Cavalcada serà possible gràcies a la participació de Gemma Aleman, Toni Martínez, Quim Roura, Laura Mitjans, Eli Pagán, Arnau Espigares, Laura Lapaz, Tere Solé, Brigitte Barea, Pol Ribera, Georgina Vidal, Sofía Collantes i Aina Font Torra.
Amb aquesta emissió en directe, Canal Taronja Central reafirma la seva voluntat d'estar al costat de la ciutadania i de compartir els grans moments que defineixen la vida col·lectiva de Manresa i del conjunt de la comarca.