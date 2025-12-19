La Papasseit i 2 Guys in the closet, guanyadors del 58è Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa

La Llibreria Papasseit del carrer Barcelona i 2 Guys in the closet, un establiment especialitzat en decoració nadalenca ubicat al barri de la Mion, són els guanyadors del 58è Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa en la categoria del jurat i del públic, respectivament. Els guardons s'han lliurat aquest migdia en un acte a la Cambra de Comerç de Manresa en què s'ha volgut posar en valor la contribució de tots els comerços participants la projecció comercial de Manresa durant la campanya de Nadal.
En la categoria del jurat el segon premi ha estat per a Mon Malé i el tercer per a Dolç i sec. En la del públic, el segon classificat ha estat la Floristeria Brunea i el tercer la botiga de moda SG4. Els premis estan dotats amb 600 euros els primers, 300 euros els segons i 150 euros els tercers. A més, entre totes les persones que han votat per escollir el Premi del Públic a través de la xarxa social Instagram s'han sortejat 5 vals de compra de 20 euros per gastar als establiments participants en el concurs.
En aquesta edició del concurs han participat 27 comerços de sectors molt diversos, ubicats en diferents zones de la ciutat. El concurs ha estat marcat per un alt nivell dels aparadors participants que ha contribuït a omplir Manresa d'ambient nadalenc i a reforçar la imatge de la ciutat com a capital comercial i de comerç de qualitat.
El Concurs d'Aparadors de Nadal, amb més de mig segle d'història, continua sent una eina clau per posar en valor el talent, la creativitat i l'esforç del teixit comercial manresà, així com per dinamitzar la ciutat durant una de les campanyes comercials més importants de l'any.
El concurs és organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa i compta amb el suport de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l'Ajuntament de Manresa. Els establiments concursants en aquesta 58a edició han estat: 2 Guys in the closet, Personal intransferible, La Simbiosi, Joieria Copèrnic, Setè cel, Farmàcia Solé, Pastisseria El Cigne, La Lionesa, Forn de Cabrianes (establiments de la Muralla del Carme i carrer Alcalde Armengou), Culinarium, Annest Joieria d'autor, Nounat, Mon Malé, Floristeria Rosa de Jericó, Floristeria Brunea, Vins Alsina, Farmàcia Trapé, Obrallar 2000, Llibreria Sobrerroca, SG4, Dolç i sec, Llibreria Papasseit, Perruqueria D'Tall, Mygdonia, La Creadora 1936 i Visual Òptica.