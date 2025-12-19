Manresa impulsa una campanya de Nadal per promoure la compra de proximitat

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa aquest mes de desembre una campanya per reivindicar els valors de la compra de proximitat, destacar la qualitat i la diversitat del producte local i reconèixer la tasca dels productors del territori. La iniciativa també vol interpel·lar les famílies a fer una compra compromesa, especialment en un període de consum intens com són les festes nadalenques.
Una acció emmarcada en l'estratègia Alimentem Manresa
La campanya s'inscriu dins del Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica de Manresa i forma part de la marca Alimentem Manresa, una estratègia compartida pels diferents agents vinculats a l'alimentació a la ciutat. Aquest marc de treball té com a objectius garantir l'accés a aliments saludables i sostenibles, promoure un sistema alimentari just i equitatiu i reforçar el vincle entre producció, territori i consum.
Amb aquesta acció, l'Ajuntament vol fer visible la importància del sector agroalimentari local i posar en relleu el paper clau que té tant en l'economia com en la preservació del paisatge i la identitat del territori.
Un calendari d'advent per connectar amb la ciutadania
La campanya s'ha concebut com un calendari d'advent digital. Cada dia de desembre, el públic pot descobrir a l'Instagram de l'Anella Verda petits continguts, dades o experiències relacionades amb el consum de proximitat. Aquest format permet oferir un recorregut progressiu que desperta la curiositat i manté l'interès fins al moment culminant de la iniciativa.
El punt central de la campanya serà la presentació d'un vídeo, prevista per al 20 de desembre, que s'estrenarà al canal de YouTube de l'Ajuntament de Manresa. El llenguatge utilitzat aposta per la proximitat i un to pausat, amb una mirada cap als orígens i una càrrega emocional vinculada al producte local i als pagesos que el fan possible.
Productors locals i dades del sector
En la campanya hi han participat una dotzena de productors del territori, representatius de la diversitat de productes que es cultiven a Manresa i a la comarca. L'acció també posa sobre la taula dades significatives del sector: a Manresa hi ha 81 pagesos actius, més de 33 hectàrees dedicades al cultiu de l'olivera i unes 500 hectàrees de vinya. Alhora, es fa visible la fragilitat d'alguns àmbits, com el sector lleter, amb només 10 explotacions actives al conjunt del Bages.