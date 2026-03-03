Manresa projectarà un documental sobre Sant Joan de Déu i la seva revolució humanista

La Fundació Germà Tomàs Canet commemorarà el Dia de Sant Joan de Déu amb la projecció del documental El menor dels germans. El boig de Granada que va canviar l'hospitalitat. L'acte tindrà lloc dimecres 11 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa i compta amb el suport de l'Ajuntament. L'entrada és lliure i gratuïta, tot i que es recomana confirmar assistència prèviament.
Un retrat audiovisual del fundador de l'Orde Hospitalari
El documental apropa al gran públic la figura de Sant Joan de Déu, fundador de l'Orde Hospitalari, a través d'un relat que combina rigor històric i llenguatge audiovisual contemporani. El film recupera la trajectòria vital de Juan Ciudad -nom original del sant-, un personatge que al segle XVI va transformar l'atenció als malalts amb una mirada profundament humanista i integradora.
La seva obra, nascuda a Granada, ha esdevingut amb el pas dels segles una xarxa internacional present en més de cinquanta països amb centenars de centres sociosanitaris. El documental ressegueix aquest llegat a partir de la investigació d'una historiadora i dels testimonis d'experts internacionals, posant en relleu la vigència actual del seu missatge d'humanitat i dignitat.
Col·loqui amb el director i espai de reflexió
La sessió comptarà amb la presència del director del film, Óscar Parada, que participarà en un col·loqui obert amb el públic després de la projecció. L'acte vol esdevenir un espai de reflexió sobre el valor de l'hospitalitat i l'atenció a les persones vulnerables en el context actual.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació vol acostar a la ciutadania la figura de Sant Joan de Déu i reivindicar l'esperit que inspira encara avui la tasca social i sanitària vinculada a l'Orde Hospitalari. Les persones interessades poden confirmar assistència enviant un correu electrònic a cristobal.ripoll@sjd.es o trucant al 673 34 04 65.