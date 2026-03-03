Fonollosa recupera els Guardons Pobles amb reconeixements a la cultura i l'esport

El municipi de Fonollosa va celebrar divendres passat al Casal de Fals la quarta edició dels Guardons Pobles de Fonollosa, una cita que reconeix persones i col·lectius que contribueixen a fer créixer la vida comunitària. L'acte, conduït pel periodista i veí del municipi Ismael Ibrahimi, va combinar música en directe, lliurament de premis i parlaments institucionals en un ambient emotiu. Després de tres anys sense celebrar-se, el consistori va anunciar la voluntat de recuperar-ne la periodicitat anual.
Cultura, esport i compromís amb el territori
El Guardó Cultura 2023-2024 va ser per a Rosa Solé i Torra, en reconeixement a la seva tasca discreta però imprescindible en l'àmbit cultural de Fals, especialment en la confecció de vestuari per a iniciatives com les Caramelles, el Pessebre Vivent i el grup de teatre de l'ACR. El jurat va destacar el valor d'una feina sovint invisible que ajuda a mantenir viva la cultura popular.
En l'àmbit esportiu, el Guardó Esport 2023-2024 va distingir Neus Parcerisas Rosanas per la seva trajectòria vinculada a la bicicleta de muntanya i, sobretot, per la seva tasca educativa en activitats extraescolars de BTT, on ha transmès valors com l'esforç, el respecte per l'entorn i el treball en equip.
Reconeixements especials i Guardó d'Honor
El Reconeixement a la Trajectòria i Mèrits Esportius va recaure en l'equip sènior A masculí del Club Esportiu Fonollosa, campió del seu grup de Segona Catalana la temporada 2024 i ascendit a Primera Catalana. Pel que fa a la Trajectòria Vital, es va distingir Josep Duocastella i Torné, referent de la pagesia local, per la seva dedicació al territori i per haver preservat tradicions com les matances del porc a les masies del municipi.
El Guardó d'Honor 2023-2024 va ser per a José Lavado Raibal, conegut com "l'etern president", per la seva implicació continuada en el teixit associatiu de Canet de Fals, especialment a l'ACER i a l'Associació de Veïns i Veïnes.
Memòria col·lectiva i esperit de poble
En el parlament de cloenda, l'alcalde Eloi Hernàndez va remarcar que els Guardons són "un exercici de memòria col·lectiva" que posa en valor les persones que sostenen la vida dels pobles amb constància i compromís. També va subratllar que la força del municipi rau en els vincles i la continuïtat de la seva gent.
La vetllada va comptar amb l'actuació musical del duet Lur, format per Cinta Macià i Berta Portabella, i es va cloure amb una fotografia de família de les persones guardonades i un refrigeri compartit, en un ambient de retrobament i celebració comunitària.