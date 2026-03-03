Cardona desplega fins al 20 de març el programa del 8-M «Cardona amb nom de dona»

L'Ajuntament de Cardona ha posat en marxa una nova edició de la programació especial amb motiu del Dia Internacional de les Dones sota el lema Cardona amb nom de dona. Fins al 20 de març, el municipi acollirà activitats culturals, educatives i de sensibilització coordinades per la regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI amb la implicació de l'Associació de Dones i diverses entitats locals, amb l'objectiu de reforçar la igualtat efectiva i combatre els estereotips de gènere.
La proposta inclou xerrades sobre salut i benestar, visites teatralitzades, activitats familiars i tallers per a joves, així com exposicions i iniciatives educatives als centres escolars, en una aposta per arribar a totes les generacions.
Salut, cultura i memòria femenina
El programa arrenca el 2 de març amb la xerrada Dona i infart, centrada en la salut cardiovascular femenina, al Casal Cívic i Comunitari amb la col·laboració del CAP Cardona. El 6 de març, el mateix espai acollirà la Festa del Dia de la Dona, amb una conferència de Glòria Ribas Serra sobre identitat, autoestima i diversitat funcional, una actuació de l'Escola Municipal de Música Musicant i un berenar obert.
Aquell mateix vespre tindrà lloc una nova edició de la visita guiada i teatralitzada Les Senyores de Cardona, organitzada per la Fundació Cardona Històrica amb la col·laboració municipal, que proposa redescobrir el paper de les dones en la història local a través d'un recorregut pel centre històric.
Un 8-M amb mirada interseccional i activitats per a totes les edats
El 8 de març se celebrarà la lectura del manifest institucional davant de l'Ajuntament, amb actuacions musicals, mentre que al matí la Fira de Baix acollirà el Punt Lila Familiar Conèixer per respectar. Es tracta d'una instal·lació interactiva basada en el feminisme interseccional que, mitjançant jocs i dinàmiques participatives, vol fomentar el respecte a les diversitats i trencar rols discriminatoris des de la infància, implicant també les famílies.
La jornada es completarà amb el taller artístic juvenil Expressió, a l'Espai Jove, que proposa reflexionar sobre el feminisme a través de la creació artística.
Educació i compromís institucional
La programació continuarà el 10 de març amb l'espectacle Les pirates de Terra endins, a l'Auditori Valentí Fuster, adreçat a l'alumnat de primària. Paral·lelament, el Casal Cívic i Comunitari acollirà exposicions vinculades a la memòria i a la literatura escrita per dones, amb la col·laboració de la Biblioteca Marc de Cardona.
A més, el consistori s'ha adherit a la campanya del Consell Comarcal del Bages sota el lema “A la feina avancem per tots els drets de totes les dones”, reafirmant el compromís institucional amb la igualtat d'oportunitats també en l'àmbit laboral.