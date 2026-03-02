L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de vermell per commemorar el Dia Mundial de l'Audició

Aquest dimarts al vespre, la façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color vermell des de les 18.40h fins a 2/4 d'11 de la nit en el marc del Dia Mundial de l'Audició. La iniciativa, impulsada en col·laboració amb la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya (Federació AICE), busca sensibilitzar la població sobre la salut auditiva i subratllar que l'audició és un dret fonamental per a la plena participació social.
Una acció per conscienciar sobre la salut auditiva
Aquest gest se suma a la commemoració del Dia Internacional de l'Implant Coclear, celebrat la setmana passada per l'Ajuntament, reafirmant el seu compromís amb el benestar dels ciutadans. La iniciativa se suma a la jornada mundial, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que té com a objectiu augmentar la consciència sobre la importància de la salut auditiva per mantenir una bona qualitat de vida.
Prevenció i detecció precoç
L'audició és essencial per a la comunicació humana i l'aprenentatge infantil. Protegir les orelles del soroll excessiu i de possibles malalties és fonamental per evitar pèrdues auditives. Entre les mesures preventives recomanades destaquen la neteja correcta de les orelles, l'ús de taps o auriculars per esmorteir el soroll ambiental, i el manteniment adequat dels audiòfons.
A més, la detecció precoç de problemes auditius és clau per garantir un tractament eficaç. Els especialistes recomanen visitar l'otorrinolaringòleg de manera regular, especialment a partir dels 40 anys o si existeixen factors de risc que puguin comprometre l'audició.
Una iniciativa amb impacte social
Segons l'Ajuntament, il·luminar la façana de vermell és una manera simbòlica i visual de conscienciar la ciutadania i promoure hàbits saludables que protegeixin l'oïda. L'acció vol recordar que cuidar la salut auditiva no només beneficia la comunicació diària, sinó també la participació activa en la societat i la qualitat de vida de les persones.