Manresa s'adhereix al Dia Internacional de l'Implant Coclear

Aquest dimecres, 25 de febrer, se celebrarà el Dia Internacional de l'Implant Coclear i l'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la campanya Sentir i escoltar no té edat, promoguda per la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya (Federació AICE). La iniciativa vol sensibilitzar la població i recordar que l'audició és un dret fonamental, imprescindible per garantir una participació plena en la societat.
Amb motiu d'aquesta commemoració, la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà de color lila des de les 6 i 37 minuts de la tarda fins a 2/4 d'11 de la nit. El consistori col·labora amb la campanya a petició de la Federació AICE, amb l'objectiu de visibilitzar la realitat de les persones amb pèrdua auditiva i reivindicar una major equitat en l'accés als tractaments.
Només el 5,7% dels candidats adults reben un implant
Amb el lema d'enguany, la Federació AICE denuncia que només un 5,7% de les persones adultes candidates a un implant coclear a l'Estat espanyol l'acaben obtenint. Segons l'entitat, a Espanya hi ha unes 27.000 persones amb implant coclear que viuen, treballen i participen activament en la societat gràcies a aquest avenç sanitari. No obstant això, més de 345.000 persones pateixen una pèrdua auditiva severa o profunda, i la gran majoria no han accedit a aquesta solució.
L'entitat insisteix que "la bretxa no és clínica, és social, informativa i administrativa" i defensa que l'accés a l'implant no pot dependre de l'edat, el territori o l'etapa vital. L'implant coclear permet recuperar l'audició en casos d'hipoacúsia severa o profunda quan els audiòfons no són efectius, però la federació alerta de desigualtats persistents en l'accés a aquesta prestació sanitària.
Risc d'aïllament i crida a les administracions
La pèrdua auditiva afecta especialment la gent gran i, si no es proporcionen solucions adequades, pot incrementar el risc d'aïllament, solitud no desitjada i exclusió social. Des de la Federació AICE recorden que sentir no és només percebre sons, sinó poder comprendre, comunicar-se i mantenir vincles afectius.
Per això, fan una crida a les administracions públiques i a les autoritats sanitàries, educatives i socials perquè garanteixin un accés equitatiu a l'implant coclear, assegurin una rehabilitació auditiva integral i continuada i combatin la desinformació i l'estigma amb campanyes de sensibilització i informació accessible.