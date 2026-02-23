Manresa és la ciutat amb menys persones sense llar que té els serveis coberts

Manresa és el tercer municipi català de més de 50.000 habitants amb menys persones sense llar amb un percentatge del 0,023%, per darrere de Santa Coloma de Gramenet (0,015%) i Mollet del Vallès (0,021%), segons dades de la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme presentades el passat 11 de desembre i que la Síndica de Greuges ha fet més accessibles a través d'un web específic. Però entre aquests municipis és l'únic que compleix tots els criteris de serveis per fer front a aquesta situació d'extrema vulnerabilitat.
Homes de 41 a 50 anys
A la capital del Bages, en el moment de fer l'estudi hi havia 18 persones sense sostre que puntualment feien servir algun servei municipal com el de menjador, rober o dutxes. Tot i així, des de la regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament de la ciutat avisen que aquestes xifres són molt fluctuants ja que aquestes persones acostumen a tenir molta mobilitat entre municipis. Entre les persones en aquesta situació avaluades el desembre passat, només una era una dona. La franja d'edat més comuna es trobava entre els 41 i els 50 anys, amb 8 persones, i no n'hi havia cap de menys de 26 anys ni de més de 61.
D'entre elles, 6 eren de nacionalitat espanyola i les altres 11 de nacionalitat estrangera, de les quals 5 es trobaven en situació administrativa regular i unes altres 5 en situació irregular. Hi ha una de les persones de la qual l'administració no coneix la seva nacionalitat i una altra d'estrangera de la qual no es coneix si té la situació regular.
Disponibilitat pressupostària i serveis coberts
A diferència de Santa Coloma de Gramenet i de Mollet del Vallès, l'Ajuntament de Manresa té una disponibilitat pressupostària per cobrir el 100% aquesta urgència social i tots els serveis que preveu la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme. Pel que fa a places residencials d'urgència social, la ciutat en té 50, tot i que se centren, principalment, en casos de persones que es queden sense sostre de forma sobrevinguda, sigui per un sinistre o per un desnonament. Manresa també té servei de rober, servei de menjador social i servei d'higiene personal.
Els dos municipis amb menys sensellarisme que Manresa, Santa Coloma de Gramenet i Mollet del Vallès, tenen alguna mancança de cobertura respecte de les exigències de la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme. Santa Coloma de Gramenet té places residencials suficients, rober, menjador social i servei d'higiene, però no té una disponibilitat pressupostària específica per al sensellarisme. Mollet del Vallès, per la seva part, no compta amb places de residència específiques, tot i que sí que té disponibilitat pressupostària, rober, menjador social i servei d'higiene.