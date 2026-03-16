El monjo de Montserrat Joan M. Recasens mor als 92 anys

L'abadia de Monestir de Montserrat ha comunicat la mort aquest diumenge, 15 de març, del monjo Joan M. Recasens i Puig, als 92 anys. El religiós havia desenvolupat una llarga trajectòria dins la comunitat benedictina, amb diferents responsabilitats pastorals i de gestió tant a Montserrat com en altres comunitats vinculades.
Una vida dedicada a la comunitat benedictina
Joan M. Recasens va néixer el 18 de juliol de 1933 i va ingressar com a monjo al monestir de Montserrat el 25 de setembre de 1950. Va fer la professió simple el 6 d'agost de 1953 i la professió solemne el 15 d'agost de 1956. Tres anys més tard, el 4 d'octubre de 1959, va ser ordenat prevere.
Durant la seva formació també va aprofundir en diferents àmbits d'estudi. Entre el 1962 i el 1963 va cursar estudis d'arxivística a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Posteriorment, entre el 1969 i el 1971, va estudiar a l'Institut Lumen Vitae, a Brussel·les, on va obtenir la llicenciatura en Pastoral i Catequètica.
Tasques a diferents comunitats i a Roma
Al llarg de la seva trajectòria va formar part de diverses comunitats monàstiques vinculades a Montserrat. Entre 1963 i 1969 va residir a la comunitat del Miracle. Posteriorment, el 1975 va ser enviat al monestir de Sant Miquel de Cuixà, on va romandre fins al 1985.
Aquell mateix any es va traslladar a Roma per assumir el càrrec de rector de l'església de Sant'Anselmo all'Aventino, responsabilitat que va exercir fins al 2003.
Retorn a Montserrat i darreres responsabilitats
Després de la seva etapa a Roma, Recasens va tornar a l'abadia de Montserrat, on va continuar exercint diferents funcions dins la comunitat. Entre d'altres tasques, va ser refetorer i sotsprior del monestir en diverses etapes.
En els darrers anys també havia estat el responsable de l'arxiu fotogràfic del monestir, una feina que va mantenir fins a l'actualitat.
El funeral, presidit per l'abat de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, se celebrarà aquest dimarts 17 de març a 3/4 d'11 del matí a la basílica de Santa Maria de Montserrat.