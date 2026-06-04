Un gran tenidor imposa el desnonament d'un pis a Manresa tot i tenir el deute a zero

Aquest dijous al migdia s'ha viscut una situació de gran tensió i indignació a la Baixada del Carme, número 7, de Manresa. Una trentena d'activistes de la PAHC Bages han aconseguit frenar un primer intent de desnonament contra un matrimoni i els seus dos fills menors d'edat. El cas resulta flagrant: la família es troba actualment al corrent de pagament, continua abonant les mensualitats de manera regular i fa dues dècades que resideix a l'immoble sense haver causat mai cap tipus d'incidència. Tot i haver regularitzat el deute de forma voluntària, la propietat -el gran tenidor Ipmac & Laroom- i el jutjat s'han negat en rodó a negociar i han imposat una nova data d'execució per al proper 22 de juny.
Un deute eixugat voluntàriament i sense avís previ
L'origen del litigi es remunta a uns mesos en darrere, quan el pare de família va perdre la feina i es va veure impossibilitat de pagar quatre mensualitats del lloguer, que ascendeix a poc més de 300 euros. Tan bon punt va recuperar l'estabilitat laboral, el passat mes de gener, l'inquilí va ingressar de mutu propi més de 1.200 euros per deixar el deute a zero i, des de llavors, ha continuat pagant cada mes de forma escrupolosa.
La indefensió de la família ha estat absoluta: quan van fer l'ingrés no sabien que la propietat ja havia iniciat la via judicial. L'afectat no va tenir coneixement de la demanda ni de la sentència de llançament fins a aquest mes de maig, quan la seva situació econòmica ja estava completament regularitzada amb l'empresa.
Rebuig frontal a la mediació per motius especulatius
Durant la compareixença de la comitiva judicial d'aquest dijous, els serveis socials han intentat fer de mitjancers demanant un marge de temps, al·legant que la família ja té la mesa d'emergència d'habitatge preaprovada. Fins i tot la procuradora de la mateixa propietat ha mostrat sorpresa davant la inflexibilitat de l'advocat de l'empresa (gestionada a Manresa a través de la firma ARCE), el qual s'ha negat a qualsevol pacte de renovació o pròrroga.
Segons han denunciat els activistes un cop s'ha retirat la comitiva, el representant legal del gran tenidor ha justificat el rebuig a l'acord reconeixent obertament que el preu actual de 300 euros és "ridícul" i no els resulta beneficiós. Des de la PAHC es qualifica el cas d'una "operació especulativa clàssica" on s'utilitza l'excusa d'un retard ja resolt per buidar el pis, rebutjar la voluntat expressa de la família de continuar pagant i poder apujar el preu del lloguer en el mercat lliure. El desnonament s'ha ajornat només tres setmanes, fixant una data crítica per al 22 de juny.